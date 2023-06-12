12 июня 2023

В Тобольске стая крыс поселилась на территории у детской площадки. Видео

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Виды Екатеринбурга, парк энгельса, детская площадка
Крысы поселились вблизи площадки, где играют дети Фото:

Жители Тобольска жалуются на крыс, которые облюбовали территорию у детской площадки в 6 микрорайоне. Видео с животными, являющимися разносчиками различных болезней, в социальных сетях опубликовал тоболяк Руслан Шакуров.

«Прошу принять меры по устранению данной проблемы. Этот ужас находится в 6 микрорайоне, рядом с детской площадкой. Эти красавчики повсюду, а рядом дети, подвалы домов, сами понимаете последствия всего этого», — написал мужчина в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте», снабдив свой пост видео.

В комментариях жители Тобольска отметили, что проблема действительно имеет место именно в этом микрорайоне. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Жители Тобольска жалуются на крыс, которые облюбовали территорию у детской площадки в 6 микрорайоне. Видео с животными, являющимися разносчиками различных болезней, в социальных сетях опубликовал тоболяк Руслан Шакуров. «Прошу принять меры по устранению данной проблемы. Этот ужас находится в 6 микрорайоне, рядом с детской площадкой. Эти красавчики повсюду, а рядом дети, подвалы домов, сами понимаете последствия всего этого», — написал мужчина в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте», снабдив свой пост видео. В комментариях жители Тобольска отметили, что проблема действительно имеет место именно в этом микрорайоне. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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