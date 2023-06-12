Крысы поселились вблизи площадки, где играют дети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тобольска жалуются на крыс, которые облюбовали территорию у детской площадки в 6 микрорайоне. Видео с животными, являющимися разносчиками различных болезней, в социальных сетях опубликовал тоболяк Руслан Шакуров.

«Прошу принять меры по устранению данной проблемы. Этот ужас находится в 6 микрорайоне, рядом с детской площадкой. Эти красавчики повсюду, а рядом дети, подвалы домов, сами понимаете последствия всего этого», — написал мужчина в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте», снабдив свой пост видео.

В комментариях жители Тобольска отметили, что проблема действительно имеет место именно в этом микрорайоне. Агентство направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.