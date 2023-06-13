Путин: НАТО не стала рассматривать Россию для вступления в альянс

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
В НАТО отказались воспринимать Россию всерьез, заявил Владимир Путин Фото:

НАТО отказалась всерьез рассматривать предложения России о вступлении в альянс. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«В НАТО я удочки забросил, но нас даже рассматривать не стали», — заявил президент на встрече с военными корреспондентами. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Путин добавил, что в России думали, что они «буржуинские» и считаются своими для членов НАТО.

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НАТО отказалась всерьез рассматривать предложения России о вступлении в альянс. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «В НАТО я удочки забросил, но нас даже рассматривать не стали», — заявил президент на встрече с военными корреспондентами. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Путин добавил, что в России думали, что они «буржуинские» и считаются своими для членов НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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