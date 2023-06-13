Путин: НАТО не стала рассматривать Россию для вступления в альянс

В НАТО отказались воспринимать Россию всерьез, заявил Владимир Путин
НАТО отказалась всерьез рассматривать предложения России о вступлении в альянс. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
«В НАТО я удочки забросил, но нас даже рассматривать не стали», — заявил президент на встрече с военными корреспондентами. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Путин добавил, что в России думали, что они «буржуинские» и считаются своими для членов НАТО.
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