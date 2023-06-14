Американцев шокировало появление оголившего грудь у Белого дома трансгендера

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Американцев возмутило поведение секс-меньшинств у Белого дома Фото:

Американцы в соцсетях раскритиковали поведение представителей секс-меньшинств у Белого дома. Один из трансгендеров оголил грудь после беседы с президентом США Джо Байденом. Своими возмущениями поделились читатели газеты New York Post.

«Отвратительно, — написал пользователь joncampos808. Мерзко и противно, — подчеркнул PhoenixPeaceLuv. Король трансшутов, — возмутился AncientWeeb213», — написали в комментариях пользователи соцсети twitter.

Пользователь с ником Vet0917 разместил новый мем: «Когда ты проголосовал за Байдена и отказываешься смотреть на то, что он делает». «Какая жалкая группа лидеров у нас в Вашингтоне», — написал в комментарии pope_champ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически оценила заявление президента США Джо Байдена о том, что «трансгендеры формируют душу американской нации». По мнению Захаровой, это может указывать на душевное нездоровье американской нации.

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Американцы в соцсетях раскритиковали поведение представителей секс-меньшинств у Белого дома. Один из трансгендеров оголил грудь после беседы с президентом США Джо Байденом. Своими возмущениями поделились читатели газеты New York Post. «Отвратительно, — написал пользователь joncampos808. Мерзко и противно, — подчеркнул PhoenixPeaceLuv. Король трансшутов, — возмутился AncientWeeb213», — написали в комментариях пользователи соцсети twitter. Пользователь с ником Vet0917 разместил новый мем: «Когда ты проголосовал за Байдена и отказываешься смотреть на то, что он делает». «Какая жалкая группа лидеров у нас в Вашингтоне», — написал в комментарии pope_champ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически оценила заявление президента США Джо Байдена о том, что «трансгендеры формируют душу американской нации». По мнению Захаровой, это может указывать на душевное нездоровье американской нации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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