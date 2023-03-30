Захарова поставила американцам диагноз после слов Байдена о трансгендерах 31 марта 2023 в 02:46 Размер текста - 17 + Захарова ответила на высказывание Байдена о влиянии трансгендеров на американцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Заявление президента США Джо Байдена о том, что «трансгендеры формируют душу американской нации» может указывать на душевное нездоровье американской нации. Такое предположение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения лишь 25 мая 2019 года официально прекратила классифицировать трансгендерность как психическое расстройство, это заявление президента США указывает на душевное нездоровье американской нации? Байдену виднее, конечно» — написала Захарова в своем Telegram-канале . Ранее Мария Захарова прокомментировала обращение президента США Джо Байдена к россиянам, в котором он призвал не считать Запад и НАТО врагами России. По ее словам, слово «недруг» является страшнее слова «враг». Заявление президента США Джо Байдена о том, что «трансгендеры формируют душу американской нации» может указывать на душевное нездоровье американской нации. Такое предположение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения лишь 25 мая 2019 года официально прекратила классифицировать трансгендерность как психическое расстройство, это заявление президента США указывает на душевное нездоровье американской нации? Байдену виднее, конечно» — написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Мария Захарова прокомментировала обращение президента США Джо Байдена к россиянам, в котором он призвал не считать Запад и НАТО врагами России. По ее словам, слово «недруг» является страшнее слова «враг». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям