Депутаты челябинского заксобрания отправили в отставку спикера Лазарева. Фото

15 июня 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

За отставку спикера ЗСО депутаты проголосовали единогласно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты заксобрания Челябинской области 15 июня отправили в досрочную отставку спикера Александра Лазарева. Голосование было открытым. За сложение его полномочий депутаты проголосовали единогласно. «Проект постановления „О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Челябинской области Лазарева А.В.“ выносим на голосование. Решение принято единогласно», — заявил вице-спикер Олег Гербер, который вел сессию. Об отставке Лазарева стало известно 7 июня. Спикер принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его заместителем по связям с новыми субъектами РФ. Лазарев уже отправился в командировку в Донбасс, не дожидаясь снятия полномочий. Такое поручение ему дал губернатор. До избрания нового спикера руководить заседаниями заксобрания будет Олег Гербер. Он же является главным претендентом на пост председателя ЗСО. Подписывать документы и решать хозяйственные вопросы будет вице-спикер Павел Киселев. Освободившийся после отставки Лазарева мандат депутата получит совладелец компании «Злак» Валерий Филиппов. Президент компании Филиппов ранее фигурировал в годовом рейтинге Forbes как обладатель почти 300-миллионного состояния. Заседание проходило в отсутствии самого Лазарева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты заксобрания Челябинской области 15 июня отправили в досрочную отставку спикера Александра Лазарева. Голосование было открытым. За сложение его полномочий депутаты проголосовали единогласно. «Проект постановления „О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Челябинской области Лазарева А.В.“ выносим на голосование. Решение принято единогласно», — заявил вице-спикер Олег Гербер, который вел сессию. Об отставке Лазарева стало известно 7 июня. Спикер принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его заместителем по связям с новыми субъектами РФ. Лазарев уже отправился в командировку в Донбасс, не дожидаясь снятия полномочий. Такое поручение ему дал губернатор. До избрания нового спикера руководить заседаниями заксобрания будет Олег Гербер. Он же является главным претендентом на пост председателя ЗСО. Подписывать документы и решать хозяйственные вопросы будет вице-спикер Павел Киселев. Освободившийся после отставки Лазарева мандат депутата получит совладелец компании «Злак» Валерий Филиппов. Президент компании Филиппов ранее фигурировал в годовом рейтинге Forbes как обладатель почти 300-миллионного состояния.