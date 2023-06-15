15 июня 2023
14 июня 2023

В поселке ЯНАО снесут семь муниципальных зданий

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос здания гостиницы Заря. Тюмень, экскаватор, снос здания, снос дома, улица первомайская 8
Снос зданий должен быть завершен 31 октября Фото:

Власти Лабытнанги (ЯНАО) ищут подрядчика для сноса в поселке Харп семи зданий, находящихся в муниципальной собственности. Соответствующий аукцион размещен на портале «Госзакупки».

«Объект закупки — снос (демонтаж) зданий (сооружений) в пгт. Харп, находящихся в муниципальной собственности. Заказчик — администрация города Лабытнанги. Срок — до 31.10.2023 года», — сообщается в размещенных документах.

Согласно документам закупки, сносу подлежат: здание дизельной электростанции, корпус маслоподготовки, две трансформаторные подстанции, плавательный бассейн «Дельфин» и пристрой к нему, склад оборудования и комплекс РБУ (бетонный завод — прим. URA.RU). Помимо сноса и демонтажа объектов, подрядчик должен образовавшийся мусор вывезти для размещения и сдачи специализированной организации на площадке временного хранения отходов, а затем выполнить отсыпку и планировку земельного участка. Цена контракта — 27,77 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кунгуре (Пермский край) власти готовят документацию на снос девяти многоквартирных домов. Заказчиком проекта является мэрия Кунгурского муниципального округа.

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Власти Лабытнанги (ЯНАО) ищут подрядчика для сноса в поселке Харп семи зданий, находящихся в муниципальной собственности. Соответствующий аукцион размещен на портале «Госзакупки». «Объект закупки — снос (демонтаж) зданий (сооружений) в пгт. Харп, находящихся в муниципальной собственности. Заказчик — администрация города Лабытнанги. Срок — до 31.10.2023 года», — сообщается в размещенных документах. Согласно документам закупки, сносу подлежат: здание дизельной электростанции, корпус маслоподготовки, две трансформаторные подстанции, плавательный бассейн «Дельфин» и пристрой к нему, склад оборудования и комплекс РБУ (бетонный завод — прим. URA.RU). Помимо сноса и демонтажа объектов, подрядчик должен образовавшийся мусор вывезти для размещения и сдачи специализированной организации на площадке временного хранения отходов, а затем выполнить отсыпку и планировку земельного участка. Цена контракта — 27,77 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июня. Ранее URA.RU сообщало, что в Кунгуре (Пермский край) власти готовят документацию на снос девяти многоквартирных домов. Заказчиком проекта является мэрия Кунгурского муниципального округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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