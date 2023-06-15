В поселке ЯНАО снесут семь муниципальных зданий

16 июня 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Снос зданий должен быть завершен 31 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Лабытнанги (ЯНАО) ищут подрядчика для сноса в поселке Харп семи зданий, находящихся в муниципальной собственности. Соответствующий аукцион размещен на портале «Госзакупки». «Объект закупки — снос (демонтаж) зданий (сооружений) в пгт. Харп, находящихся в муниципальной собственности. Заказчик — администрация города Лабытнанги. Срок — до 31.10.2023 года», — сообщается в размещенных документах. Согласно документам закупки, сносу подлежат: здание дизельной электростанции, корпус маслоподготовки, две трансформаторные подстанции, плавательный бассейн «Дельфин» и пристрой к нему, склад оборудования и комплекс РБУ (бетонный завод — прим. URA.RU). Помимо сноса и демонтажа объектов, подрядчик должен образовавшийся мусор вывезти для размещения и сдачи специализированной организации на площадке временного хранения отходов, а затем выполнить отсыпку и планировку земельного участка. Цена контракта — 27,77 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июня. Ранее URA.RU сообщало, что в Кунгуре (Пермский край) власти готовят документацию на снос девяти многоквартирных домов. Заказчиком проекта является мэрия Кунгурского муниципального округа.

Власти Лабытнанги (ЯНАО) ищут подрядчика для сноса в поселке Харп семи зданий, находящихся в муниципальной собственности. Соответствующий аукцион размещен на портале «Госзакупки». «Объект закупки — снос (демонтаж) зданий (сооружений) в пгт. Харп, находящихся в муниципальной собственности. Заказчик — администрация города Лабытнанги. Срок — до 31.10.2023 года», — сообщается в размещенных документах. Согласно документам закупки, сносу подлежат: здание дизельной электростанции, корпус маслоподготовки, две трансформаторные подстанции, плавательный бассейн «Дельфин» и пристрой к нему, склад оборудования и комплекс РБУ (бетонный завод — прим. URA.RU). Помимо сноса и демонтажа объектов, подрядчик должен образовавшийся мусор вывезти для размещения и сдачи специализированной организации на площадке временного хранения отходов, а затем выполнить отсыпку и планировку земельного участка. Цена контракта — 27,77 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июня. Ранее URA.RU сообщало, что в Кунгуре (Пермский край) власти готовят документацию на снос девяти многоквартирных домов. Заказчиком проекта является мэрия Кунгурского муниципального округа.