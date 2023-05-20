20 мая 2023
19 мая 2023

В Пермском городе снесут девять двухэтажных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Красновишерск. Пермский край, барак, двухэтажка, красновишерский район, красновишерск, жилой деревянный дом
В Кунгуре снесут девять многоквартирных домов Фото:

В Кунгуре (Пермский край) власти готовят документацию на снос девяти многоквартирных домов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Тендер на разработку проектов по сносу 9 двухэтажных домов в Кунгуре, еще один дом демонтируют в деревне Исаковка (Кунгурский округ). Начальная цена контракта 610 тысяч рублей», — указано в документации.

В техническом задании говорится о том, что самый старый дом под снос находится на улице Советская, 54 (1887 год постройки). А вот на улице Челюскинцев, 9, как указано на сайте госзакупок, к сносу готовят двухэтажку 1978 года постройки. Заказчиком проекта на снос домов является мэрия Кунгурского муниципального округа. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, благодаря досрочному финансированию, в Кунгуре появилась возможность расселить из аварийного жилья около 1200 жителей.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на снос в Кунгуре двухэтажного жилого дома, который был признан аварийным более 10 лет назад. На демонтаж строения из бюджета направляли около четырех миллионов рублей.

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В Кунгуре (Пермский край) власти готовят документацию на снос девяти многоквартирных домов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Тендер на разработку проектов по сносу 9 двухэтажных домов в Кунгуре, еще один дом демонтируют в деревне Исаковка (Кунгурский округ). Начальная цена контракта 610 тысяч рублей», — указано в документации. В техническом задании говорится о том, что самый старый дом под снос находится на улице Советская, 54 (1887 год постройки). А вот на улице Челюскинцев, 9, как указано на сайте госзакупок, к сносу готовят двухэтажку 1978 года постройки. Заказчиком проекта на снос домов является мэрия Кунгурского муниципального округа. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, благодаря досрочному финансированию, в Кунгуре появилась возможность расселить из аварийного жилья около 1200 жителей. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на снос в Кунгуре двухэтажного жилого дома, который был признан аварийным более 10 лет назад. На демонтаж строения из бюджета направляли около четырех миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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