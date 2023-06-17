Европейский банк предупредил о роковых последствиях использования российских активов

ЕЦБ: использование прибыли от замороженных активов России создает риск для евро

17 июня 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Евро пострадает из-за использования Западом замороженных активов РФ, сообщили в ЕЦБ Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Центральные банки могут «повернуться спиной» к евро в случае, если страны Запада будут использовать замороженные российские активы. Об этом рассказал представитель Европейского центрального банка. «ЕЦБ предупредил, что использование процентных поступлений от иммобилизованных российских активов может побудить другие центральные банки „повернуться спиной“ к евро», — сказал представитель ЕЦБ. Его слова приводит газета Financial Times в своем материале. Он добавил, что использование активов может привести к диверсификации торговли. Западные страны в начале спецоперации заморозили российские активы, находящиеся в европейских банках. Однако юристы Еврокомиссии пообещали вернуть их после завершения конфликта на Украине. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщала, что в Штатах идут споры по использованию 300 миллиардов активов Центробанка России. Зампред ЦБ Ольга Полякова рассказала, что крупный банк РФ смог снять с баланса замороженные средства, передает «Национальная служба новостей».

Центральные банки могут «повернуться спиной» к евро в случае, если страны Запада будут использовать замороженные российские активы. Об этом рассказал представитель Европейского центрального банка. «ЕЦБ предупредил, что использование процентных поступлений от иммобилизованных российских активов может побудить другие центральные банки „повернуться спиной“ к евро», — сказал представитель ЕЦБ. Его слова приводит газета Financial Times в своем материале. Он добавил, что использование активов может привести к диверсификации торговли. Западные страны в начале спецоперации заморозили российские активы, находящиеся в европейских банках. Однако юристы Еврокомиссии пообещали вернуть их после завершения конфликта на Украине. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщала, что в Штатах идут споры по использованию 300 миллиардов активов Центробанка России. Зампред ЦБ Ольга Полякова рассказала, что крупный банк РФ смог снять с баланса замороженные средства, передает «Национальная служба новостей».