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Тренер опроверг информацию о змеином укусе биатлониста из ХМАО

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Заключительный этап кубка мира по биатлону. Тюмень, биатлон, соревнование, филлон майллет
Тренер биатлониста Дмитрия Иванова назвал шуткой новость о змеином укусе (архивное фото) Фото:

Информация о том, что биатлониста Дмитрия Иванова из ХМАО укусила змея, является шуткой. Об этом заявил тренер мужской сборной Югры Сергей Белозеров.

«Это все выдумка, чтобы посмеяться. На ного у него просто мозоли, которые появились неделю назад, но раны уже зажили, остались две точки», — передает ТАСС слова Белозерова.

Новость о том, что биатлониста Иванова укусила змея, появилась в telegram-канале мужской сборной Югры в субботу, 17 июня. В сообщении отметили, что спортсмена укусили во время занятий на велосипеде. Публикацию дополнили фотографией, на которой изображена нога Иванова с двумя ранками.

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Информация о том, что биатлониста Дмитрия Иванова из ХМАО укусила змея, является шуткой. Об этом заявил тренер мужской сборной Югры Сергей Белозеров. «Это все выдумка, чтобы посмеяться. На ного у него просто мозоли, которые появились неделю назад, но раны уже зажили, остались две точки», — передает ТАСС слова Белозерова. Новость о том, что биатлониста Иванова укусила змея, появилась в telegram-канале мужской сборной Югры в субботу, 17 июня. В сообщении отметили, что спортсмена укусили во время занятий на велосипеде. Публикацию дополнили фотографией, на которой изображена нога Иванова с двумя ранками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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