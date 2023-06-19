В администрации губернатора извинились за охранника, не пускающего к зданию велосипедистку

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Период самоизоляции. Пермь, администрация губернатора пермского края, кдц пермь
Девушка пыталась проехать по тротуару на велосипеде, но вышедший охранник запретил ей там находиться Фото:

В администрации губернатора принесли извинения велосипедистке, которой охранник здания запретил кататься по тротуару. Сообщение размещено в официальном telegram-канале Правительства Пермского края.

«От лица администрации губернатора и правительства Пермского края приносим извинения за поведение сотрудника охранной организации. Подобное поведение не допустимо», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Улица Куйбышева и прилегающая к ней пешеходная зона относится к общественному пространству и там можно свободно передвигаться. В администрации обещали провести беседу с охранником, который не пускал пермячку на велосипеде проехать по тротуару от здания КДЦ до администрации губернатора.

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В администрации губернатора принесли извинения велосипедистке, которой охранник здания запретил кататься по тротуару. Сообщение размещено в официальном telegram-канале Правительства Пермского края. «От лица администрации губернатора и правительства Пермского края приносим извинения за поведение сотрудника охранной организации. Подобное поведение не допустимо», — сообщили в пресс-службе краевой администрации. Улица Куйбышева и прилегающая к ней пешеходная зона относится к общественному пространству и там можно свободно передвигаться. В администрации обещали провести беседу с охранником, который не пускал пермячку на велосипеде проехать по тротуару от здания КДЦ до администрации губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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