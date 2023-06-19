В администрации губернатора извинились за охранника, не пускающего к зданию велосипедистку

19 июня 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Девушка пыталась проехать по тротуару на велосипеде, но вышедший охранник запретил ей там находиться Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В администрации губернатора принесли извинения велосипедистке, которой охранник здания запретил кататься по тротуару. Сообщение размещено в официальном telegram-канале Правительства Пермского края. «От лица администрации губернатора и правительства Пермского края приносим извинения за поведение сотрудника охранной организации. Подобное поведение не допустимо», — сообщили в пресс-службе краевой администрации. Улица Куйбышева и прилегающая к ней пешеходная зона относится к общественному пространству и там можно свободно передвигаться. В администрации обещали провести беседу с охранником, который не пускал пермячку на велосипеде проехать по тротуару от здания КДЦ до администрации губернатора.

В администрации губернатора принесли извинения велосипедистке, которой охранник здания запретил кататься по тротуару. Сообщение размещено в официальном telegram-канале Правительства Пермского края. «От лица администрации губернатора и правительства Пермского края приносим извинения за поведение сотрудника охранной организации. Подобное поведение не допустимо», — сообщили в пресс-службе краевой администрации. Улица Куйбышева и прилегающая к ней пешеходная зона относится к общественному пространству и там можно свободно передвигаться. В администрации обещали провести беседу с охранником, который не пускал пермячку на велосипеде проехать по тротуару от здания КДЦ до администрации губернатора.