Пермской велосипедистке запретили ездить рядом с администрацией губернатора. Видео

19 июня 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Девушка пыталась проехать на велосипеде мимо КДЦ в сторону администрации губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермячка пыталась проехать на велосипеде по улице Куйбышева мимо здания КДЦ и администрации губернатора, но вышедший к ней охранник запретил это делать. Видеозапись происходящего, возмущенная девушка опубликовала в сообществе «Велосипедизация Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Просим провести проверку данных событий. На наш взгляд, тут либо превышение губернатором полномочий (если действительно ставил охраннику задачу не пускать прохожих на тротуар), либо неадекватное поведение охранника, который мешал проходу граждан по общественному месту», — пишет автор поста. Автор поста рекомендовал всем, кто столкнется с подобной ситуацией вызывать на место полицию. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

Пермячка пыталась проехать на велосипеде по улице Куйбышева мимо здания КДЦ и администрации губернатора, но вышедший к ней охранник запретил это делать. Видеозапись происходящего, возмущенная девушка опубликовала в сообществе «Велосипедизация Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Просим провести проверку данных событий. На наш взгляд, тут либо превышение губернатором полномочий (если действительно ставил охраннику задачу не пускать прохожих на тротуар), либо неадекватное поведение охранника, который мешал проходу граждан по общественному месту», — пишет автор поста. Автор поста рекомендовал всем, кто столкнется с подобной ситуацией вызывать на место полицию. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.