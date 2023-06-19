Бастрыкин потребовал доклад о расселении из ветхого жилья в челябинском городе

Переселенцам из ветхого жилья не понравилось качество муниципальных квартир (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о решении проблемы жителей Верхнего Уфалея (Челябинская область), которых переселили из ветхого жилья в малогабаритные неблагоустроенные квартиры. Об этом сообщил пресс-центр СКР.

«В социальной сети сообщается, что жители Верхнего Уфалея Челябинской области не согласны с качеством муниципальных квартир, предоставленных им во временное пользование при переселении из ветхого жилья. […] Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что переселенцы пожаловались на то, что предоставленные им квартиры неблагоустроенны и малогабаритны. Они завалены мусором и бытовыми отходами. При этом администрации города предложила им сделать уборку и ремонт за свой счет.

Ранее Бастрыкин уже обращал внимание Решетникова на аварийный дом в Верхнем Уфалее, где продолжали жить люди. Здание было необоснованно переведено из статуса аварийного в подлежащее капитальному ремонту.