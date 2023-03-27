Глава СК РФ потребовал от челябинского генерала заняться проблемным челябинским городом

28 марта 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по итогам проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от главы СКР по Челябинской области Петра Решетникова предоставить доклад по расселению аварийного дома в Верхнем Уфалее. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Бастрыкина ввели в курс дела местные жители, пожаловавшиеся на бездействие местных властей. «К Бастрыкину поступило обращение жительницы Челябинской области о непринятии мер к расселению аварийного жилого дома, построенного в 1938 году. Здание в ветхом состоянии, имели место случаи обрушения потолка и кровли, однако статус дома необоснованно переведен из аварийного в подлежащий капитальному ремонту», — сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве отметили, что Бастрыкин поручил Решетникову доложить о результатах проверки по обращению. По итогам проверки он ждет доклад о принятом процессуальном решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Жители Верхнего Уфалея не раз жаловались на работу местных властей. У губернатора области Алексея Текслера накопился ряд претензий к главе городского округа Сергею Тарасову. На последнем совещании с главами муниципалитетов он устроил ему разнос за работу в зимний период.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от главы СКР по Челябинской области Петра Решетникова предоставить доклад по расселению аварийного дома в Верхнем Уфалее. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Бастрыкина ввели в курс дела местные жители, пожаловавшиеся на бездействие местных властей. «К Бастрыкину поступило обращение жительницы Челябинской области о непринятии мер к расселению аварийного жилого дома, построенного в 1938 году. Здание в ветхом состоянии, имели место случаи обрушения потолка и кровли, однако статус дома необоснованно переведен из аварийного в подлежащий капитальному ремонту», — сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве отметили, что Бастрыкин поручил Решетникову доложить о результатах проверки по обращению. По итогам проверки он ждет доклад о принятом процессуальном решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Жители Верхнего Уфалея не раз жаловались на работу местных властей. У губернатора области Алексея Текслера накопился ряд претензий к главе городского округа Сергею Тарасову. На последнем совещании с главами муниципалитетов он устроил ему разнос за работу в зимний период.