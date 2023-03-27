27 марта 2023

Глава СК РФ потребовал от челябинского генерала заняться проблемным челябинским городом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по итогам проверки Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от главы СКР по Челябинской области Петра Решетникова предоставить доклад по расселению аварийного дома в Верхнем Уфалее. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Бастрыкина ввели в курс дела местные жители, пожаловавшиеся на бездействие местных властей.

«К Бастрыкину поступило обращение жительницы Челябинской области о непринятии мер к расселению аварийного жилого дома, построенного в 1938 году. Здание в ветхом состоянии, имели место случаи обрушения потолка и кровли, однако статус дома необоснованно переведен из аварийного в подлежащий капитальному ремонту», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что Бастрыкин поручил Решетникову доложить о результатах проверки по обращению. По итогам проверки он ждет доклад о принятом процессуальном решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Жители Верхнего Уфалея не раз жаловались на работу местных властей. У губернатора области Алексея Текслера накопился ряд претензий к главе городского округа Сергею Тарасову. На последнем совещании с главами муниципалитетов он устроил ему разнос за работу в зимний период.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от главы СКР по Челябинской области Петра Решетникова предоставить доклад по расселению аварийного дома в Верхнем Уфалее. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Бастрыкина ввели в курс дела местные жители, пожаловавшиеся на бездействие местных властей. «К Бастрыкину поступило обращение жительницы Челябинской области о непринятии мер к расселению аварийного жилого дома, построенного в 1938 году. Здание в ветхом состоянии, имели место случаи обрушения потолка и кровли, однако статус дома необоснованно переведен из аварийного в подлежащий капитальному ремонту», — сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве отметили, что Бастрыкин поручил Решетникову доложить о результатах проверки по обращению. По итогам проверки он ждет доклад о принятом процессуальном решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Жители Верхнего Уфалея не раз жаловались на работу местных властей. У губернатора области Алексея Текслера накопился ряд претензий к главе городского округа Сергею Тарасову. На последнем совещании с главами муниципалитетов он устроил ему разнос за работу в зимний период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...