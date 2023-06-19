В США оценили главный российский вертолет-убийцу танков

19FortyFive назвал вертолет Ка-52 «Аллигатор» суперхищником
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, в небе, ка-52, пиропатроны, stock, сбойка
Ка-52 уничтожил два танка ВСУ, отметил Питер Сучиу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» показали свою высокую боеспособность в конфликте с Украиной. Они успешно наносит удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожая танки. Об этом рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

«Аллигатор оказался высшим хищником, что было отмечено на брифинге Министерства обороны Великобритании в социальных сетях в субботу», — написал Питер Сучиу в своем материале. Отмечается, что он был разработан как вооруженная разведывательно-боевая платформа, которая может выполнять разные роли: от штурмовой до патрулирования. В материале подчеркивается, что Россия использовала эти вертолеты для отражения контрнаступления ВСУ. При помощи него армия России смогла уничтожить два танка.

Ранее Ка-52 МиГ-28 нанесли ракетный удар по ВСУ на Купянском направлении. В результате атаки Украина потеряла почти весь взвод на этом направлении, передает «Федеральная служба новостей».

Также вертолет Ка-52 9 июня смог рекорд по отражению ракет в зоне СВО. За один вылет он уничтожил 18 зенитных ракет.

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Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» показали свою высокую боеспособность в конфликте с Украиной. Они успешно наносит удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожая танки. Об этом рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу. «Аллигатор оказался высшим хищником, что было отмечено на брифинге Министерства обороны Великобритании в социальных сетях в субботу», — написал Питер Сучиу в своем материале. Отмечается, что он был разработан как вооруженная разведывательно-боевая платформа, которая может выполнять разные роли: от штурмовой до патрулирования. В материале подчеркивается, что Россия использовала эти вертолеты для отражения контрнаступления ВСУ. При помощи него армия России смогла уничтожить два танка. Ранее Ка-52 МиГ-28 нанесли ракетный удар по ВСУ на Купянском направлении. В результате атаки Украина потеряла почти весь взвод на этом направлении, передает «Федеральная служба новостей». Также вертолет Ка-52 9 июня смог рекорд по отражению ракет в зоне СВО. За один вылет он уничтожил 18 зенитных ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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