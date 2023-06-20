Свердловчане с детьми часто фотографировались с кабаном, которого застрелил бизнесмен

Кабан не боялся людей и часто выходил из леса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кабана, которого застрелил свердловский предприниматель из своей иномарки, знали и любили многие жители Свердловской области. Дикий зверь часто выходил из леса к придорожному кафе, посетители которого фотографировались с животным и привозили посмотреть на него своих детей. Об этом рассказал сотрудник шашлычной «У опушки» Николай.

«Мы его тут все знали, он часто выходил из леса, не боялся людей. Точнее, это была кабаниха, ее звали Василиса, Вася. В тот день я услышал выстрел, выбежал и увидел, что она лежит в луже крови, дергает ногой, а мужчина стоит рядом. Спрашиваю — ты что наделал, зачем? Он — она создала мне угрозу. Я — какую? Никому никогда не мешала!», — рассказал Николай.

Стрелок попросил Николая помочь ему загрузить тушу зверя в багажник, но тот отказался. Тогда водитель развернул свой Infiniti, сам положил убитое животное и дал по газам. Николай сообщил о случившемся егерям.

«Да, этого кабана часто видели в лесополосе между двумя дорогами. Мы не раз пытались его прогнать, боялись, что попадет под машину, но он возвращался. Люди его любили. Когда мы приехали на место происшествия, подъехала машина, вышел мужчина и спросил: где тут кабан? Детей привез посмотреть. Мы показали на лужу крови — вот все, что осталось», — рассказал один из сотрудников охотничьего хозяйства «Верхнепышминское», рядом с которым застрелили зверя.

Полиция уже вычислила имя подозреваемого. Им оказался местный предприниматель. Как рассказывали очевидцы, мужчина стрелял в животное прямо из салона иномарки в оживленном месте.

По неофициальным данным, бизнесмен заявил силовикам, что сбил кабана случайно. Однако камеры видеонаблюдения не подтвердили эту информацию: бампер его иномарки был невредим, когда он покидал место происшествия.