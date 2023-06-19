Свердловский предприниматель из машины застрелил кабана возле кафе

20 июня 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Мужчина стрелял днем возле кафе, где были посетители, а мимо мчалось много машин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Свердловский предприниматель застрелил возле придорожного кафе под Верхней Пышмой дикого кабана, который вышел к людям. Мужчина выстрелил в зверя прямо из машины, погрузил в багажник и скрылся. Очевидцы написали заявление в полицию и рассказали URA.RU о происшествии. «Неизвестный мужчина, находившийся за рулем черного внедорожника Infiniti, не выходя из салона автомобиля, возле придорожного кафе „У опушки“ совершил выстрел из огнестрельного оружия и убил дикого кабана. Тушу зверя он погрузил в багажник и уехал в сторону Верхней Пышмы. Чем руководствовался гражданин, стрелявший днем, на оживленной трассе, не убедившись в безопасности своих действий для окружающих — неизвестно», — рассказал агентству один из свидетелей. Кафе находится рядом с угодьями охотничьего хозяйства «Верхнепышминское». Там пояснили, что у стрелка не было лицензии и разрешения на охоту. Очевидцы написали заявление в отдел полиции Верхней Пышмы. По их мнению, в происшествии усматриваются признаки уголовной статьи. За комментарием корреспондент обратился к начальнику пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерию Горелых. Полковник подтвердил факт незаконной охоты. «Сообщение о данном инцидент в полицию поступило от егеря, ему в свою очередь рассказали очевидцы. Личность подозреваемого гражданина установлена, это местный предприниматель. Оружие, из которого был застрелен кабан, зарегистрировано. Мужчина заверил представителей МВД, что в предстоящий четверг добровольно явится в территориальное УВД с адвокатом для официального опроса», — сказал Горелых.



Он добавил, что машина марки Infiniti не является собственностью подозреваемого, а находится в лизинге. «По итогам начавшейся проверки будет принято решение об изъятии оружия, а также обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский предприниматель застрелил возле придорожного кафе под Верхней Пышмой дикого кабана, который вышел к людям. Мужчина выстрелил в зверя прямо из машины, погрузил в багажник и скрылся. Очевидцы написали заявление в полицию и рассказали URA.RU о происшествии. «Неизвестный мужчина, находившийся за рулем черного внедорожника Infiniti, не выходя из салона автомобиля, возле придорожного кафе „У опушки“ совершил выстрел из огнестрельного оружия и убил дикого кабана. Тушу зверя он погрузил в багажник и уехал в сторону Верхней Пышмы. Чем руководствовался гражданин, стрелявший днем, на оживленной трассе, не убедившись в безопасности своих действий для окружающих — неизвестно», — рассказал агентству один из свидетелей. Кафе находится рядом с угодьями охотничьего хозяйства «Верхнепышминское». Там пояснили, что у стрелка не было лицензии и разрешения на охоту. Очевидцы написали заявление в отдел полиции Верхней Пышмы. По их мнению, в происшествии усматриваются признаки уголовной статьи. За комментарием корреспондент обратился к начальнику пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерию Горелых. Полковник подтвердил факт незаконной охоты. «Сообщение о данном инцидент в полицию поступило от егеря, ему в свою очередь рассказали очевидцы. Личность подозреваемого гражданина установлена, это местный предприниматель. Оружие, из которого был застрелен кабан, зарегистрировано. Мужчина заверил представителей МВД, что в предстоящий четверг добровольно явится в территориальное УВД с адвокатом для официального опроса», — сказал Горелых. Он добавил, что машина марки Infiniti не является собственностью подозреваемого, а находится в лизинге. «По итогам начавшейся проверки будет принято решение об изъятии оружия, а также обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник.