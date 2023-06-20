В Перми продается действующий 5D-кинотеатр

Пермякам предлагают купить 5D-кинотеатр, который находится в ТРЦ «Рубин» в Кировском районе. Его оценивают в 210 тысяч рублей. Об этом сообщается в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес».
«Срочная продажа. 5D кино на пять мест. В наличии 72 фильма, а также все сопутствующие товары», — сказано в объявлении. Владелец готов торговаться и снизить цену.
Также в объявлении уточняется, что кинотеатр оборудован всей необходимой техникой: стойкой управлением, динамической платформой, акустической системой, видеопроектором, эффектами, 3D-очками. На входе находится стойка ресепшн. По данным сервиса «ДубльГИС» сейчас кинотеатр временно закрыт.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается единственный автокинотеатр. Его стоимость — один миллион 900 тысяч рублей
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