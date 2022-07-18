18 июля 2022

В Перми закрывается единственный автокинотеатр

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Первый сеанс автокинотеатра Okko. Екатеринбург, drive in, кино под открытым небом, уличное кино
Автокинотеатр работал около года Фото:

Единственный автокинотеатр в Перми, расположенный по адресу Соликамская, 105, закрывается. Об этом владельцы бизнеса сообщили в своих социальных сетях.

«В четверг, 21 июля, вы можете присоединиться к нам и провести свой последний день в автокинотеатре. Руководство перепрофилируется, очень вас любим», — написано в посте в группе кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте».

Автокинотеатр выставлен на продажу. Владельцы сообщают, что он работает с декабря 2021 года, за это время наработана база постоянных клиентов. Из плюсов — хорошее расположение, охраняемая зона, огороженная территория. Кинотеатр продается со всем оборудованием. Цена бизнеса — 1 миллион 900 тысяч рублей.

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Единственный автокинотеатр в Перми, расположенный по адресу Соликамская, 105, закрывается. Об этом владельцы бизнеса сообщили в своих социальных сетях. «В четверг, 21 июля, вы можете присоединиться к нам и провести свой последний день в автокинотеатре. Руководство перепрофилируется, очень вас любим», — написано в посте в группе кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте». Автокинотеатр выставлен на продажу. Владельцы сообщают, что он работает с декабря 2021 года, за это время наработана база постоянных клиентов. Из плюсов — хорошее расположение, охраняемая зона, огороженная территория. Кинотеатр продается со всем оборудованием. Цена бизнеса — 1 миллион 900 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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