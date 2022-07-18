В Перми закрывается единственный автокинотеатр

Автокинотеатр работал около года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Единственный автокинотеатр в Перми, расположенный по адресу Соликамская, 105, закрывается. Об этом владельцы бизнеса сообщили в своих социальных сетях.

«В четверг, 21 июля, вы можете присоединиться к нам и провести свой последний день в автокинотеатре. Руководство перепрофилируется, очень вас любим», — написано в посте в группе кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте».

Автокинотеатр выставлен на продажу. Владельцы сообщают, что он работает с декабря 2021 года, за это время наработана база постоянных клиентов. Из плюсов — хорошее расположение, охраняемая зона, огороженная территория. Кинотеатр продается со всем оборудованием. Цена бизнеса — 1 миллион 900 тысяч рублей.