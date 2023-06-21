В день Памяти и скорби Александр Моор почтил память героев. Видео

22 июня 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

В церемонии также принял участие Герой России Рустам Сайфуллин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В День памяти и скорби губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь». Видео с церемонии опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к мемориальному комплексу „Вечный огонь“ проходит в эти минуты в Тюмени. В ней также принимает участие Герой России Рустам Сайфуллин, представители ветеранских организаций региона, Тюменской областной Думы, администрации города Тюмени, Тюменской городской Думы и многие другие», — говорится в сообщении. Сегодня по всей России проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Ранее губернатор вместе с тюменцами во время акции «Огненные картины войны» выложили из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени», а также фразу «Помним Тюмень».

В День памяти и скорби губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь». Видео с церемонии опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к мемориальному комплексу „Вечный огонь“ проходит в эти минуты в Тюмени. В ней также принимает участие Герой России Рустам Сайфуллин, представители ветеранских организаций региона, Тюменской областной Думы, администрации города Тюмени, Тюменской городской Думы и многие другие», — говорится в сообщении. Сегодня по всей России проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Ранее губернатор вместе с тюменцами во время акции «Огненные картины войны» выложили из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени», а также фразу «Помним Тюмень».