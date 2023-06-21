21 июня 2023

В день Памяти и скорби Александр Моор почтил память героев. Видео

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, рука, мемориал
В церемонии также принял участие Герой России Рустам Сайфуллин Фото:

В День памяти и скорби губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь». Видео с церемонии опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.

«Торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к мемориальному комплексу „Вечный огонь“ проходит в эти минуты в Тюмени. В ней также принимает участие Герой России Рустам Сайфуллин, представители ветеранских организаций региона, Тюменской областной Думы, администрации города Тюмени, Тюменской городской Думы и многие другие», — говорится в сообщении.

Сегодня по всей России проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Ранее губернатор вместе с тюменцами во время акции «Огненные картины войны» выложили из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени», а также фразу «Помним Тюмень».

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В День памяти и скорби губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь». Видео с церемонии опубликовал информационный центр правительства Тюменской области. «Торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к мемориальному комплексу „Вечный огонь“ проходит в эти минуты в Тюмени. В ней также принимает участие Герой России Рустам Сайфуллин, представители ветеранских организаций региона, Тюменской областной Думы, администрации города Тюмени, Тюменской городской Думы и многие другие», — говорится в сообщении. Сегодня по всей России проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Ранее губернатор вместе с тюменцами во время акции «Огненные картины войны» выложили из зажженных свечей силуэт торпедного катера «Комсомолец Тюмени», а также фразу «Помним Тюмень».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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