В Тобольске одновременно отпразднуют День города и День молодежи. Афиша

23 июня 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Сразу несколько мест станут праздничными площадками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тобольска отметят День города и День молодежи одновременно, 24 июня. В связи с этим в администрации подготовили для горожан обширную праздничную программу, которая будет в себя включать мастер-классы, выставки, концерты и многое другое. URA.RU собрало список мероприятий, которые пройдут в день двойного праздника. Точкой притяжения для тоболяков станут сразу несколько площадок, однако главная из сцен будет организована на Красной площади, где с 12:00 начнутся различные концерты творческих коллективов. Там же в 17:00 с приветствием выступит глава города Максим Афанасьев. Сразу после этого пройдет церемония награждения 100 лучших студентов. Далее до 22:00 снова начнут играть и петь музыканты. При этом на Красной площади разместятся и другие праздничные площадки. В частности, с 16:00 откроется семейный базар, где можно обменяться предметами быта или игрушками, но без денег. Для детей проведут научное шоу, мастер-класс по ковке гвоздя, по изготовлению мыльных пузырей и многое другое. Для желающих отпраздновать День молодежи мероприятия пройдут в Саду Ермака. Там с 16:30 начнется фестиваль молодежных общественных объединений «Движение вверх», где можно будет выиграть призы. Параллельно этому на главной сцене выступят разные творческие коллективы. В 21:00 стартует дискотека, которая завершится ближе к 10 часам вечера вместе со световым шоу «Огненный лис». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тобольска отметят День города и День молодежи одновременно, 24 июня. В связи с этим в администрации подготовили для горожан обширную праздничную программу, которая будет в себя включать мастер-классы, выставки, концерты и многое другое. URA.RU собрало список мероприятий, которые пройдут в день двойного праздника. Точкой притяжения для тоболяков станут сразу несколько площадок, однако главная из сцен будет организована на Красной площади, где с 12:00 начнутся различные концерты творческих коллективов. Там же в 17:00 с приветствием выступит глава города Максим Афанасьев. Сразу после этого пройдет церемония награждения 100 лучших студентов. Далее до 22:00 снова начнут играть и петь музыканты. При этом на Красной площади разместятся и другие праздничные площадки. В частности, с 16:00 откроется семейный базар, где можно обменяться предметами быта или игрушками, но без денег. Для детей проведут научное шоу, мастер-класс по ковке гвоздя, по изготовлению мыльных пузырей и многое другое. Для желающих отпраздновать День молодежи мероприятия пройдут в Саду Ермака. Там с 16:30 начнется фестиваль молодежных общественных объединений «Движение вверх», где можно будет выиграть призы. Параллельно этому на главной сцене выступят разные творческие коллективы. В 21:00 стартует дискотека, которая завершится ближе к 10 часам вечера вместе со световым шоу «Огненный лис».