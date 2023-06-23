Свердловские работодатели остро нуждаются в строителях и сварщиках

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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
Работодатели Среднего Урала ведут поиски строителей и сварщиков Фото:

В Свердловской области ищут строителей, монтажников и сварщиков. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Екатеринбурге.

«В нашем регионе (Свердловская область) нужны станочники, сварщики, монтажники, электромонтажники и строители для того, чтобы сформировать Урал как опорный край державы. Всего в банке вакансий региона находятся 62 тысячи вакансий, что является рекордной цифрой», — сказал Дмитрий Антонов.

Ранее большой акцент был сделан на трудоустройства специалистов в Мурманске и Владивостоке. «Уже сейчас у людей из Оренбурга, Челябинска и Перми есть запрос на переезд работать к нам (в Екатеринбург)», — отметил директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

Машиностроительный завод имени Калинина ведет поиски токарей, станочников и фрезеровщиков. На завод ищут специалистов также и среди выпускников университетов.

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В Свердловской области ищут строителей, монтажников и сварщиков. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Екатеринбурге. «В нашем регионе (Свердловская область) нужны станочники, сварщики, монтажники, электромонтажники и строители для того, чтобы сформировать Урал как опорный край державы. Всего в банке вакансий региона находятся 62 тысячи вакансий, что является рекордной цифрой», — сказал Дмитрий Антонов. Ранее большой акцент был сделан на трудоустройства специалистов в Мурманске и Владивостоке. «Уже сейчас у людей из Оренбурга, Челябинска и Перми есть запрос на переезд работать к нам (в Екатеринбург)», — отметил директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Машиностроительный завод имени Калинина ведет поиски токарей, станочников и фрезеровщиков. На завод ищут специалистов также и среди выпускников университетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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