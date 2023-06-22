В Перми осудят мужчину, которого разыскивали 17 лет за смертельное избиение

Жителя Перми будут судить за преступление совершенном в 2003 году. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть человека. Предполагаемый преступник был задержан спустя более 17 лет.
«В сентябре 2003 года обвиняемый совместно со своими знакомыми, на почве возникшей личной неприязни к потерпевшему, находясь на улице в Кировском районе Перми, повалили его на землю. Нанесли ему руками, ногами, деревянными битами, палками и топорищем удары по голове, после чего скрылись с места. Мужчина скончался. Более 17 лет обвиняемый находился в розыске и был задержан полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Следственными органами собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
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