Глава Воронежской области заявил о завершении выхода ЧВК «Вагнер»

Ограничения в регионе будут сняты после полного выхода подразделений
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Подразделения частной армии бизнесмена Евгения Пригожина «ЧВК „Вагнер“» заканчивают движение через территорию Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
«Заканчивается движение подразделений ЧВК „Вагнер“ через территорию Воронежской области», — написал Гусев в своем
Губернатор отметил, что введенные ранее ограничения будут сняты после окончательного разрешения ситуации. Он также поблагодарил ведомства за слаженную работу.
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