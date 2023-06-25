Глава Воронежской области заявил о завершении выхода ЧВК «Вагнер»

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Вооруженные люди у центра ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, ворота, силовик, колонна автомобилей
Ограничения в регионе будут сняты после полного выхода подразделений Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Подразделения частной армии бизнесмена Евгения Пригожина «ЧВК „Вагнер“» заканчивают движение через территорию Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Заканчивается движение подразделений ЧВК „Вагнер“ через территорию Воронежской области», — написал Гусев в своем telegram-канале. По его словам, выход частной армии проходит без эксцессов.

Губернатор отметил, что введенные ранее ограничения будут сняты после окончательного разрешения ситуации. Он также поблагодарил ведомства за слаженную работу.

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Подразделения частной армии бизнесмена Евгения Пригожина «ЧВК „Вагнер“» заканчивают движение через территорию Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев. «Заканчивается движение подразделений ЧВК „Вагнер“ через территорию Воронежской области», — написал Гусев в своем telegram-канале. По его словам, выход частной армии проходит без эксцессов. Губернатор отметил, что введенные ранее ограничения будут сняты после окончательного разрешения ситуации. Он также поблагодарил ведомства за слаженную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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