Психолог рассказала, как похудеть с помощью специальной посуды

Психолог Хвингия: использование посуды серого цвета способствует похудению
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Блюда из ресторана Принц-парадокс. Екатеринбург, блюдо, завтрак, ресторан, еда, подача, питание
Серая тарелка ассоциируется с несвежей едой, рассказала Ирина Хвингия Фото:

Для того, чтобы похудеть, нужно использовать посуду серого цвета. Таким советом поделилась психолог Ирина Хвингия.

«Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть, так как серая тарелка ассоциируется с несвежей едой», — рассказала Хвингия в комментарии для радио Sputnik. Она добавила, что благодаря этому человек подсознательно ест меньше.

К тому же, по словам психолога, красный цвет способствует повышению аппетита. Некоторые рестораны пользуются этим для того, чтобы посетители заказывали больше.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как отказаться от сладкого. По ее мнению, для этого нужно сначала понять, почему происходит так, что вас тянет на сладости.

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Для того, чтобы похудеть, нужно использовать посуду серого цвета. Таким советом поделилась психолог Ирина Хвингия. «Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть, так как серая тарелка ассоциируется с несвежей едой», — рассказала Хвингия в комментарии для радио Sputnik. Она добавила, что благодаря этому человек подсознательно ест меньше. К тому же, по словам психолога, красный цвет способствует повышению аппетита. Некоторые рестораны пользуются этим для того, чтобы посетители заказывали больше. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как отказаться от сладкого. По ее мнению, для этого нужно сначала понять, почему происходит так, что вас тянет на сладости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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