Психолог рассказала, как похудеть с помощью специальной посуды

Психолог Хвингия: использование посуды серого цвета способствует похудению

Серая тарелка ассоциируется с несвежей едой, рассказала Ирина Хвингия Фото: Размик Закарян © URA.RU

Для того, чтобы похудеть, нужно использовать посуду серого цвета. Таким советом поделилась психолог Ирина Хвингия.

«Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть, так как серая тарелка ассоциируется с несвежей едой», — рассказала Хвингия в комментарии для радио Sputnik. Она добавила, что благодаря этому человек подсознательно ест меньше.

К тому же, по словам психолога, красный цвет способствует повышению аппетита. Некоторые рестораны пользуются этим для того, чтобы посетители заказывали больше.

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