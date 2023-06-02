Нутрициолог рассказала, сколько мороженого можно съесть в день без вреда для фигуры

Нутрициолог Плотникова: можно съесть два шарика мороженого в сутки без вреда для фигуры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, десерт, сладости, мороженое, вкусняшка
Мороженое не рекомендуется есть чаще двух раз в неделю Фото:

Чтобы не навредить фигуре, в сутки можно съесть 100 грамм мороженого. Об этом заявила нутрициолог-диетолог Кристина Плотникова.

«Рекомендуемая норма — 100 грамм или два шарика мороженого в сутки. Такая порция не скажется на лишнем весе и не навредит здоровью», — сказала Плотникова в интервью для Sport24. При этом, по ее словам, не рекомендуется есть мороженое чаще двух раз в неделю, поскольку оно очень калорийное и содержит много сахара.

Диетолог отметила, что мороженое лучше не есть в жару, так как оно обезвоживает организм. А людям с непереносимостью лактозы лучше совсем воздержаться от десерта.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности быстрого похудения. По ее словам, резкое похудение может привести к ряду проблем в организме. Соломатина отметила, что нормой считается потеря двух килограммов в месяц, пишут «Дни.ру».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы не навредить фигуре, в сутки можно съесть 100 грамм мороженого. Об этом заявила нутрициолог-диетолог Кристина Плотникова. «Рекомендуемая норма — 100 грамм или два шарика мороженого в сутки. Такая порция не скажется на лишнем весе и не навредит здоровью», — сказала Плотникова в интервью для Sport24. При этом, по ее словам, не рекомендуется есть мороженое чаще двух раз в неделю, поскольку оно очень калорийное и содержит много сахара. Диетолог отметила, что мороженое лучше не есть в жару, так как оно обезвоживает организм. А людям с непереносимостью лактозы лучше совсем воздержаться от десерта. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности быстрого похудения. По ее словам, резкое похудение может привести к ряду проблем в организме. Соломатина отметила, что нормой считается потеря двух килограммов в месяц, пишут «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...