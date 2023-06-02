Нутрициолог рассказала, сколько мороженого можно съесть в день без вреда для фигуры

Нутрициолог Плотникова: можно съесть два шарика мороженого в сутки без вреда для фигуры

02 июня 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Мороженое не рекомендуется есть чаще двух раз в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы не навредить фигуре, в сутки можно съесть 100 грамм мороженого. Об этом заявила нутрициолог-диетолог Кристина Плотникова. «Рекомендуемая норма — 100 грамм или два шарика мороженого в сутки. Такая порция не скажется на лишнем весе и не навредит здоровью», — сказала Плотникова в интервью для Sport24 . При этом, по ее словам, не рекомендуется есть мороженое чаще двух раз в неделю, поскольку оно очень калорийное и содержит много сахара. Диетолог отметила, что мороженое лучше не есть в жару, так как оно обезвоживает организм. А людям с непереносимостью лактозы лучше совсем воздержаться от десерта. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности быстрого похудения. По ее словам, резкое похудение может привести к ряду проблем в организме. Соломатина отметила, что нормой считается потеря двух килограммов в месяц, пишут «Дни.ру».

Чтобы не навредить фигуре, в сутки можно съесть 100 грамм мороженого. Об этом заявила нутрициолог-диетолог Кристина Плотникова. «Рекомендуемая норма — 100 грамм или два шарика мороженого в сутки. Такая порция не скажется на лишнем весе и не навредит здоровью», — сказала Плотникова в интервью для Sport24. При этом, по ее словам, не рекомендуется есть мороженое чаще двух раз в неделю, поскольку оно очень калорийное и содержит много сахара. Диетолог отметила, что мороженое лучше не есть в жару, так как оно обезвоживает организм. А людям с непереносимостью лактозы лучше совсем воздержаться от десерта. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности быстрого похудения. По ее словам, резкое похудение может привести к ряду проблем в организме. Соломатина отметила, что нормой считается потеря двух килограммов в месяц, пишут «Дни.ру».