Врач Тяжельников раскрыл, сколько чашек чая полезно пить в день

Врач Тяжельников: чай принесет пользу, если выпивать не более четырех чашек в день

21 мая 2023 в 06:16 Размер текста - 17 +

Чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице, предупреждает Андрей Тяжельников Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чай будет приносить пользу организму, если в день выпивать не более четырех чашек этого напитка. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. «Чтобы чай приносил организму только пользу, оптимально употреблять по 3-4 чашки в день и не заменять им воду. <…> Чай очень полезен в умеренных дозах из-за содержащихся в нем танинов, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить его слишком много, то танин мешает усваиваться железу», — пояснил Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости. Врач подчеркнул, что чрезмерное употребление этого напитка может привести к бессоннице и повышенной возбудимости. По словам Тяжельникова, чай также обладает мочегонным эффектом, и следовательно быстро выводит воду из организма. Ранее профессор Вера Коденцова рассказывала, что вареные овощи превосходят сырые сразу по нескольким показателям. Обработка овощей способствует усвоению пищи и обеззараживает ее, что важно для правильного работы желудочно-кишечного тракта. Терапевт Владислав Ледовский сообщал, что ретинол, содержащийся в моркови, положительно сказывается на сердце, зрении, коже и иммунной системе. Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказывала о пользе авокадо. По ее словам, этот фрукт помогает при похудении, так как дает организму чувство длительного насыщения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чай будет приносить пользу организму, если в день выпивать не более четырех чашек этого напитка. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. «Чтобы чай приносил организму только пользу, оптимально употреблять по 3-4 чашки в день и не заменять им воду. <…> Чай очень полезен в умеренных дозах из-за содержащихся в нем танинов, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить его слишком много, то танин мешает усваиваться железу», — пояснил Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости. Врач подчеркнул, что чрезмерное употребление этого напитка может привести к бессоннице и повышенной возбудимости. По словам Тяжельникова, чай также обладает мочегонным эффектом, и следовательно быстро выводит воду из организма. Ранее профессор Вера Коденцова рассказывала, что вареные овощи превосходят сырые сразу по нескольким показателям. Обработка овощей способствует усвоению пищи и обеззараживает ее, что важно для правильного работы желудочно-кишечного тракта. Терапевт Владислав Ледовский сообщал, что ретинол, содержащийся в моркови, положительно сказывается на сердце, зрении, коже и иммунной системе. Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказывала о пользе авокадо. По ее словам, этот фрукт помогает при похудении, так как дает организму чувство длительного насыщения.