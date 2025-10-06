Заявление Трампа по ДСНВ, день рождения Путина: о чем Песков рассказал журналистам 6 октября

Москва поддерживает заявление президента США Дональда Трампа о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Этой информацией поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Помимо этого, представитель Кремля рассказал о грядущем праздновании дня рождения Президента РФ Владимира Путина и его планах. Помимо этого, в разговоре с журналистами была поднята тема заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и безосновательные обвинение России в запуске дронов. Главные заявления представителя Кремля на 6 октября — в материале URA.RU.
О заявлении Трампа о ДСНВ
В Кремле приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о продлении ДСНВ. Об этом поделился также пресс-секретарь президента.
«Мы приветствуем это заявление, считаем, что это дает основание для оптимизма», — заявил Песков. Также представитель Кремля отметил, что реакция Трампа означает, что он поддерживает позицию Путина.
Как Путин отпразднует день рождения
Президент РФ получит поздравление от внуков. О других личных планах Путина Песков не осведомлен.
«Внуки поздравляют дедушку, как всех дедушек — тепло и с любовью», — заявил Песков. Представитель Кремля отметил, что знает о рабочих планах президента.
По словам пресс-секретаря, завтра будет проводиться оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в рамках рабочей повестки. Также планируется множество международных звонков.
Заявление Мерца про дроны
Также Песков отметил, что множество европейских политиков склонны во всем обвинять Россию, в том числе и в запуске дронов. По его словам, это абсолютно безосновательно.
Помимо этого, пресс-секретарь президента отметил отдельный и частный случай, когда в европейском городе был арестован местный авиалюбитель, который запускал беспилотники. Он никакого отношения к России не имел.
Получает ли РФ разведданные из Китая
К тому же Песков отметил на вопрос корреспондента URA.RU о том, получает ли Россия разведывательные данные из Китая для выполнения задач по спецоперации. На что представитель Кремля указал, что РФ и так обладает собственным потенциалом.
«Мы обладаем своим собственным потенциалом для выполнения всех задач по спецоперации», — заявил пресс-секретарь президента. В том числе он отдельно указал космический потенциал России.
