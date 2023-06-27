Пентагон избавляется от зависимости от РФ и КНР в производстве оружия

DN: Пентагон планирует прекратить производство ракет из алюминия РФ и Китая

28 июня 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

США намерены расширить собственное производство алюминия Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense Пентагон намерен перестать производить ракеты из алюминия, изготовленного Россией и Китаем и начать изготовление материала в США. Об написали в The Defence News. Оборонное ведомство США намерено использовать средства, выделенные на финансирование Закона об оборонном производстве. «По мере расширения производства боеприпасов министерство надеется, что эти средства помогут наземным критически важным цепочкам поставок оборонной продукции и уменьшат зависимость промышленной базы от России и Китая», — написали в материале . Кроме того, Пентагон послал сигнал американской промышленности, о том, что США намерено расширить собственное производство алюминия. Об этом заявил директор отдела расширения оборонного производства и приоритизации инвестиций Энтони Ди Стазио. Уточняется, что Россия контролирует более 75% мирового рынка алюминия. Также он подчеркнул, что Штаты также зависят от поставок кобальта, необходимого для проникающего элемента ракеты. По его словам, еще до начала украинского конфликта Россия значительно сократила мировые поставки этого элемента, после чего доминировать на международном рынке начал Китай. Ранее стало известно, что Пентагон начал привлекать стартапы для производства оружия, чтобы конкурировать с Китаем. По данным зарубежных СМИ, США намерены привлечь больше поставщиков вооружения, чтобы идти в ногу с военными достижениями КНР, напоминает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пентагон намерен перестать производить ракеты из алюминия, изготовленного Россией и Китаем и начать изготовление материала в США. Об написали в The Defence News. Оборонное ведомство США намерено использовать средства, выделенные на финансирование Закона об оборонном производстве. «По мере расширения производства боеприпасов министерство надеется, что эти средства помогут наземным критически важным цепочкам поставок оборонной продукции и уменьшат зависимость промышленной базы от России и Китая», — написали в материале. Кроме того, Пентагон послал сигнал американской промышленности, о том, что США намерено расширить собственное производство алюминия. Об этом заявил директор отдела расширения оборонного производства и приоритизации инвестиций Энтони Ди Стазио. Уточняется, что Россия контролирует более 75% мирового рынка алюминия. Также он подчеркнул, что Штаты также зависят от поставок кобальта, необходимого для проникающего элемента ракеты. По его словам, еще до начала украинского конфликта Россия значительно сократила мировые поставки этого элемента, после чего доминировать на международном рынке начал Китай. Ранее стало известно, что Пентагон начал привлекать стартапы для производства оружия, чтобы конкурировать с Китаем. По данным зарубежных СМИ, США намерены привлечь больше поставщиков вооружения, чтобы идти в ногу с военными достижениями КНР, напоминает Life.