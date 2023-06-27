Пермские IT-компании получат по 30 млн из федерального бюджета

28 июня 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Поддержку компании получат по итогам конкурса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские IT-компании «БИТ» и «Датабриз» получат федеральные гранты по 30 млн рублей по итогам конкурса «Коммерциализация — Искусственный интеллект». Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Фонд содействия инновациям подвел итоги отбора в рамках конкурса „Коммерциализация — Искусственный интеллект (очередь VI)“. Пермские компании „БИТ“ и „Датабриз“ получат гранты по 30 млн рублей», — говорится на сайте. Компания «Бит» занимается разработкой платформы «Управление в пространстве», которая помогает автоматизировать решение задач мониторинга больших данных и визуализировать их с помощью искусственного интеллекта. Так, на «Управления в пространстве» была разработана платформа для обработки экологических данных для Российского экологического оператора. На государственную поддержку разработчики планируют коммерциализировать свой проект. Разработчики из «Датабриз» на средства гранта займутся созданием платформы для управления строительными и ремонтными проектами. Разработка может помочь в контроле за сроками работ подрядчиков, выявлять нехватку ресурсов и оборудования при строительстве объектов, а также формировать за человека отчетность. В работе платформы также используется искусственный интеллект.

Пермские IT-компании «БИТ» и «Датабриз» получат федеральные гранты по 30 млн рублей по итогам конкурса «Коммерциализация — Искусственный интеллект». Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Фонд содействия инновациям подвел итоги отбора в рамках конкурса „Коммерциализация — Искусственный интеллект (очередь VI)“. Пермские компании „БИТ“ и „Датабриз“ получат гранты по 30 млн рублей», — говорится на сайте. Компания «Бит» занимается разработкой платформы «Управление в пространстве», которая помогает автоматизировать решение задач мониторинга больших данных и визуализировать их с помощью искусственного интеллекта. Так, на «Управления в пространстве» была разработана платформа для обработки экологических данных для Российского экологического оператора. На государственную поддержку разработчики планируют коммерциализировать свой проект. Разработчики из «Датабриз» на средства гранта займутся созданием платформы для управления строительными и ремонтными проектами. Разработка может помочь в контроле за сроками работ подрядчиков, выявлять нехватку ресурсов и оборудования при строительстве объектов, а также формировать за человека отчетность. В работе платформы также используется искусственный интеллект.