Тюменским дачникам придется подстраиваться под погоду, чтобы не остаться без урожая

Причиной гибели урожая в Тюменской области стали перепады температур. Об этом URA.RU рассказал заведующий кафедрой «Почвоведения и агрохимии» ГАУ Северного Зауралья, доктор сельскохозяйственных наук Николай Абрамов. По словам профессора, сейчас высаживать новую рассаду рискованно, так как в регионе вновь ожидается жара.
«Здесь дело в температурном режиме, в перепаде температур. <…> У нас некоторые сорта адаптированы к нашим типичным условиям, а нынче по температурному режиму у нас нетипичные условия. Только пересаживать. Если теплица, то ничего страшного. А в открытом грунте рискованно высаживать в июле новую рассаду», — рассказал URA.RU Абрамов.
Как отметил профессор, высаживать новую рассаду в открытый грунт рискованно, так как в Тюменскую область вернется аномальная жара. А во время высоких температур растение может перегреваться и даже при поливе не успевать охлаждаться.
Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области в социальных сетях пожаловались на гибель урожая. После затяжных дождей в Ишиме погибли огурцы и морковь.
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