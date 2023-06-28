Тюменским дачникам придется подстраиваться под погоду, чтобы не остаться без урожая

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, поле, земля, посев пшеницы
Высаживать новую рассаду рискованно, так как в регионе вновь ожидается жара Фото:

Причиной гибели урожая в Тюменской области стали перепады температур. Об этом URA.RU рассказал заведующий кафедрой «Почвоведения и агрохимии» ГАУ Северного Зауралья, доктор сельскохозяйственных наук Николай Абрамов. По словам профессора, сейчас высаживать новую рассаду рискованно, так как в регионе вновь ожидается жара.

«Здесь дело в температурном режиме, в перепаде температур. <…> У нас некоторые сорта адаптированы к нашим типичным условиям, а нынче по температурному режиму у нас нетипичные условия. Только пересаживать. Если теплица, то ничего страшного. А в открытом грунте рискованно высаживать в июле новую рассаду», — рассказал URA.RU Абрамов.

Как отметил профессор, высаживать новую рассаду в открытый грунт рискованно, так как в Тюменскую область вернется аномальная жара. А во время высоких температур растение может перегреваться и даже при поливе не успевать охлаждаться.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области в социальных сетях пожаловались на гибель урожая. После затяжных дождей в Ишиме погибли огурцы и морковь.

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Причиной гибели урожая в Тюменской области стали перепады температур. Об этом URA.RU рассказал заведующий кафедрой «Почвоведения и агрохимии» ГАУ Северного Зауралья, доктор сельскохозяйственных наук Николай Абрамов. По словам профессора, сейчас высаживать новую рассаду рискованно, так как в регионе вновь ожидается жара. «Здесь дело в температурном режиме, в перепаде температур. <…> У нас некоторые сорта адаптированы к нашим типичным условиям, а нынче по температурному режиму у нас нетипичные условия. Только пересаживать. Если теплица, то ничего страшного. А в открытом грунте рискованно высаживать в июле новую рассаду», — рассказал URA.RU Абрамов. Как отметил профессор, высаживать новую рассаду в открытый грунт рискованно, так как в Тюменскую область вернется аномальная жара. А во время высоких температур растение может перегреваться и даже при поливе не успевать охлаждаться. Ранее URA.RU писало, что жители Тюменской области в социальных сетях пожаловались на гибель урожая. После затяжных дождей в Ишиме погибли огурцы и морковь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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