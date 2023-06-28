Пьяный пермяк в порыве ссоры задушил собутыльника одеждой

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Пермского края в состоянии алкогольного опьянения сначала избил, а потом задушил оппонента в порыве ссоры предметом одежды. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю на своем сайте.

«В ночь с 30 на 31 июля 2022 года в одном из домов по ул. Чапаева г. Чернушка между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений произошла ссора. В ходе нее 38-летний злоумышленник нанес своему оппоненту множественные удары по лицу, после чего сдавил потерпевшему предметом одежды шею», — говорится в сообщении. В итоге оппонент скончался. Чем именно был задушен мужчина, следователи не уточняют.

Чернушинский районный суд признал пермяка виновным в убийстве. Он приговорен к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии особого режима.