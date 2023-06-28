28 июня 2023

Пьяный пермяк в порыве ссоры задушил собутыльника одеждой

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии Фото:

Житель Пермского края в состоянии алкогольного опьянения сначала избил, а потом задушил оппонента в порыве ссоры предметом одежды. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю на своем сайте.

«В ночь с 30 на 31 июля 2022 года в одном из домов по ул. Чапаева г. Чернушка между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений произошла ссора. В ходе нее 38-летний злоумышленник нанес своему оппоненту множественные удары по лицу, после чего сдавил потерпевшему предметом одежды шею», — говорится в сообщении. В итоге оппонент скончался. Чем именно был задушен мужчина, следователи не уточняют.

Чернушинский районный суд признал пермяка виновным в убийстве. Он приговорен к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии особого режима.

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Житель Пермского края в состоянии алкогольного опьянения сначала избил, а потом задушил оппонента в порыве ссоры предметом одежды. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю на своем сайте. «В ночь с 30 на 31 июля 2022 года в одном из домов по ул. Чапаева г. Чернушка между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений произошла ссора. В ходе нее 38-летний злоумышленник нанес своему оппоненту множественные удары по лицу, после чего сдавил потерпевшему предметом одежды шею», — говорится в сообщении. В итоге оппонент скончался. Чем именно был задушен мужчина, следователи не уточняют. Чернушинский районный суд признал пермяка виновным в убийстве. Он приговорен к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии особого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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