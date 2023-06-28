В Новом Уренгое начинают заселять арендные дома в новом микрорайоне

В Новом Уренгое в июле начнется заселение четырех многоэтажных новостроек в микрорайоне «Славянский». Об условиях аренды URA.RU рассказали в пресс-службе ООО «Арендные дома».
«Заявление на съем квартиры могут подавать как физические, так и юридические лица. Обязательным условием аренды является длительный срок договора — не менее одного года», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе организации.
Дома предназначены для проживания специалистов различных сфер, приехавших на Ямал жить и работать. Придомовая территория оборудована необходимой инфраструктурой, имеется подземная парковка на 200 машиномест и уличная стоянка для ста автомобилей.
Аренда трехкомнатной квартиры площадью 98 квадратных метров обойдется почти в 79 тысяч рублей за месяц, а однокомнатная квартира в 44 квадратных метра будет стоить почти 45 тысяч, в среднем площадь аренды рассчитывается как одна тысяча рублей за квадратный метр, без учета коммунальных услуг.
Квартиры оборудованы всем необходимым, по принципу «Заезжай и живи». В пользование предоставляется не только мебель, но и бытовая техника.
Ранее URA.RU рассказало, что первые арендные дома были введены в эксплуатацию в начале текущего года. Специалисты могут выбрать любую из 242 квартир.
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