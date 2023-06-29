29 июня 2023

Сирот бесплатно отправят в детские оздоровительные лагеря Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара. Челябинск, детский лагерь, дети, школьники, школьный лагерь
Продолжительность смены в детском лагере составляет 10 календарных дней Фото:

Сиротам выдадут бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Пермского края. Заказчиком выступает краснокамский детский дом, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Объект закупки: услуги по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородном лагере отдыха и оздоровления. Начальная цена контакта: 92 211,2 рублей», — следует из описания. Подрядчик обязуется предоставить требуемые услуги и организовать трансферт к месту отдыха, а заказчик — их оплатить.

В техзадании говорится, что договор рассчитан на восемь человек и одного сопровождающего. Загородный лагерь должен быть расположен в столице региона, Пермском, Нытвенском или Краснокамском районах. Отдых будет осуществляться с конца октября, контракт исполнен — не позднее 10 ноября.

Ранее сообщалось, что для сирот Пермского края собираются организовать бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях. Из бюджета для этих целей планировали выделить порядка полутора миллионов рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сиротам выдадут бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Пермского края. Заказчиком выступает краснокамский детский дом, указано на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки: услуги по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородном лагере отдыха и оздоровления. Начальная цена контакта: 92 211,2 рублей», — следует из описания. Подрядчик обязуется предоставить требуемые услуги и организовать трансферт к месту отдыха, а заказчик — их оплатить. В техзадании говорится, что договор рассчитан на восемь человек и одного сопровождающего. Загородный лагерь должен быть расположен в столице региона, Пермском, Нытвенском или Краснокамском районах. Отдых будет осуществляться с конца октября, контракт исполнен — не позднее 10 ноября. Ранее сообщалось, что для сирот Пермского края собираются организовать бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях. Из бюджета для этих целей планировали выделить порядка полутора миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...