Сирот бесплатно отправят в детские оздоровительные лагеря Пермского края

30 июня 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Продолжительность смены в детском лагере составляет 10 календарных дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сиротам выдадут бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Пермского края. Заказчиком выступает краснокамский детский дом, указано на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки: услуги по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородном лагере отдыха и оздоровления. Начальная цена контакта: 92 211,2 рублей», — следует из описания. Подрядчик обязуется предоставить требуемые услуги и организовать трансферт к месту отдыха, а заказчик — их оплатить. В техзадании говорится, что договор рассчитан на восемь человек и одного сопровождающего. Загородный лагерь должен быть расположен в столице региона, Пермском, Нытвенском или Краснокамском районах. Отдых будет осуществляться с конца октября, контракт исполнен — не позднее 10 ноября. Ранее сообщалось, что для сирот Пермского края собираются организовать бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях. Из бюджета для этих целей планировали выделить порядка полутора миллионов рублей.

Сиротам выдадут бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Пермского края. Заказчиком выступает краснокамский детский дом, указано на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки: услуги по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородном лагере отдыха и оздоровления. Начальная цена контакта: 92 211,2 рублей», — следует из описания. Подрядчик обязуется предоставить требуемые услуги и организовать трансферт к месту отдыха, а заказчик — их оплатить. В техзадании говорится, что договор рассчитан на восемь человек и одного сопровождающего. Загородный лагерь должен быть расположен в столице региона, Пермском, Нытвенском или Краснокамском районах. Отдых будет осуществляться с конца октября, контракт исполнен — не позднее 10 ноября. Ранее сообщалось, что для сирот Пермского края собираются организовать бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях. Из бюджета для этих целей планировали выделить порядка полутора миллионов рублей.