Пермским сиротам выдадут бесплатные путевки в детские лагеря

22 марта 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

Лагерь, в котором будут отдыхать сироты, должен соответствовать всем требованиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сиротам из Пермского края организуют бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях. На это заказчик планирует потратить от полутора миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по организации отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и в приемных семьях в детских оздоровительных лагерях Пермского края. Исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик — оплатить их. Начальная цена — 1 524 942 рубля 72 копейки», — сообщается на сайте. В документах указано, что в лагере должно быть необходимое количество специалистов, обеспечивающих предоставление всех услуг. Каждый специалист должен быть с соответствующим образованием, уровнем квалификации и профподготовки. Также в требованиях говорится, что все сотрудники лагеря, в котором будут отдыхать сироты, должны обладать высокими моральными и нравственно-этическими качествами. При оказании услуг персонал должен относиться к детям вежливо, терпеливо, а также учитывать их личные особенности. Ранее в Перми началась продажа путевок в детский палаточный лагерь «Спарта». Путевки смогут получить дети из ДНР, ЛНР, дети мобилизованных пермяков и сотрудников управления Росгвардии.

Сиротам из Пермского края организуют бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях. На это заказчик планирует потратить от полутора миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по организации отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и в приемных семьях в детских оздоровительных лагерях Пермского края. Исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик — оплатить их. Начальная цена — 1 524 942 рубля 72 копейки», — сообщается на сайте. В документах указано, что в лагере должно быть необходимое количество специалистов, обеспечивающих предоставление всех услуг. Каждый специалист должен быть с соответствующим образованием, уровнем квалификации и профподготовки. Также в требованиях говорится, что все сотрудники лагеря, в котором будут отдыхать сироты, должны обладать высокими моральными и нравственно-этическими качествами. При оказании услуг персонал должен относиться к детям вежливо, терпеливо, а также учитывать их личные особенности. Ранее в Перми началась продажа путевок в детский палаточный лагерь «Спарта». Путевки смогут получить дети из ДНР, ЛНР, дети мобилизованных пермяков и сотрудников управления Росгвардии.