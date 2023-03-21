21 марта 2023
20 марта 2023

Пермским сиротам выдадут бесплатные путевки в детские лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний лагерь
Лагерь, в котором будут отдыхать сироты, должен соответствовать всем требованиям Фото:

Сиротам из Пермского края организуют бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях. На это заказчик планирует потратить от полутора миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок.

«Объект закупки: оказание услуг по организации отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и в приемных семьях в детских оздоровительных лагерях Пермского края. Исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик — оплатить их. Начальная цена — 1 524 942 рубля 72 копейки», — сообщается на сайте.

В документах указано, что в лагере должно быть необходимое количество специалистов, обеспечивающих предоставление всех услуг. Каждый специалист должен быть с соответствующим образованием, уровнем квалификации и профподготовки. Также в требованиях говорится, что все сотрудники лагеря, в котором будут отдыхать сироты, должны обладать высокими моральными и нравственно-этическими качествами. При оказании услуг персонал должен относиться к детям вежливо, терпеливо, а также учитывать их личные особенности.

Ранее в Перми началась продажа путевок в детский палаточный лагерь «Спарта». Путевки смогут получить дети из ДНР, ЛНР, дети мобилизованных пермяков и сотрудников управления Росгвардии.

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Сиротам из Пермского края организуют бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях. На это заказчик планирует потратить от полутора миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по организации отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и в приемных семьях в детских оздоровительных лагерях Пермского края. Исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик — оплатить их. Начальная цена — 1 524 942 рубля 72 копейки», — сообщается на сайте. В документах указано, что в лагере должно быть необходимое количество специалистов, обеспечивающих предоставление всех услуг. Каждый специалист должен быть с соответствующим образованием, уровнем квалификации и профподготовки. Также в требованиях говорится, что все сотрудники лагеря, в котором будут отдыхать сироты, должны обладать высокими моральными и нравственно-этическими качествами. При оказании услуг персонал должен относиться к детям вежливо, терпеливо, а также учитывать их личные особенности. Ранее в Перми началась продажа путевок в детский палаточный лагерь «Спарта». Путевки смогут получить дети из ДНР, ЛНР, дети мобилизованных пермяков и сотрудников управления Росгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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