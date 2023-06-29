29 июня 2023

Жителям Салехарда станет комфортнее ждать общественный транспорт. Фото

В Салехарде установили новые современные остановки
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, остановка, автобус
В Салехарде установили десять остановочных павильонов Фото:

Жители Салехарда будут ожидать городские автобусы в более комфортных условиях. В столице ЯНАО появилось десять остановок нового образца. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Титовский.

«Обновили десять остановочных павильонов. Все остановки оснащены информационными табло с указанием маршрутов и расписанием движения транспорта», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра.

Уточняется, что павильоны установлены на следующих остановочных пунктах: улица Глазкова, 1, ОВД, микрорайон Солнечный, у Сбербанка на улице Губкина, возле Телецентра, у Гидропорта, на улице Подшибякина, 25, у школы №4, на улицах Обской и Николаева. Титовский рассказал, что в ближайшее время в окружной столице появится еще 14 остановок, пять из них будут теплыми.

Ранее сообщалось, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским проинспектировал строительство объектов благоустройства в столице округа. Артюхов рассказал, как будут выглядеть общественные территории в Салехарде после завершения строительных работ.

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Жители Салехарда будут ожидать городские автобусы в более комфортных условиях. В столице ЯНАО появилось десять остановок нового образца. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Титовский. «Обновили десять остановочных павильонов. Все остановки оснащены информационными табло с указанием маршрутов и расписанием движения транспорта», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале мэра. Уточняется, что павильоны установлены на следующих остановочных пунктах: улица Глазкова, 1, ОВД, микрорайон Солнечный, у Сбербанка на улице Губкина, возле Телецентра, у Гидропорта, на улице Подшибякина, 25, у школы №4, на улицах Обской и Николаева. Титовский рассказал, что в ближайшее время в окружной столице появится еще 14 остановок, пять из них будут теплыми. Ранее сообщалось, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским проинспектировал строительство объектов благоустройства в столице округа. Артюхов рассказал, как будут выглядеть общественные территории в Салехарде после завершения строительных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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