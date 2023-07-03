Силовики взялись за дело о сходе цистерн с авиационным топливом с ж/д путей в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, поезд, цистерна, жд
В результате схода поезда с авиационным топливом началась течь Фото:

Следственный комитет России организовал проверки после схода трех вагонов, в которых находилось авиационное топливо, на железнодорожных путях возле Бронетанкового ремонтного завода на станции Керамик в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«На месте схода работает следователь СК России. Проводится осмотр места происшествия и ряд проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, на место происшествия выехал заместитель Свердловского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой даст оценку действиям работников железнодорожного транспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что сход вагонов с авиационным топливом произошел вечером 3 июля, из-за аварии началась течь. При этом пострадавших в результате инцидента нет, движение поездов не приостанавливали.

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Следственный комитет России организовал проверки после схода трех вагонов, в которых находилось авиационное топливо, на железнодорожных путях возле Бронетанкового ремонтного завода на станции Керамик в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. «На месте схода работает следователь СК России. Проводится осмотр места происшествия и ряд проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, на место происшествия выехал заместитель Свердловского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой даст оценку действиям работников железнодорожного транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что сход вагонов с авиационным топливом произошел вечером 3 июля, из-за аварии началась течь. При этом пострадавших в результате инцидента нет, движение поездов не приостанавливали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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