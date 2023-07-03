Следственный комитет России организовал проверки после схода трех вагонов, в которых находилось авиационное топливо, на железнодорожных путях возле Бронетанкового ремонтного завода на станции Керамик в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
«На месте схода работает следователь СК России. Проводится осмотр места происшествия и ряд проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме этого, на место происшествия выехал заместитель Свердловского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой даст оценку действиям работников железнодорожного транспорта.
Ранее URA.RU сообщало, что сход вагонов с авиационным топливом произошел вечером 3 июля, из-за аварии началась течь. При этом пострадавших в результате инцидента нет, движение поездов не приостанавливали.
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