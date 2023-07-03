В Челябинской области резко выросли продажи автомобилей с пробегом

04 июля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Средняя цена поддержанного автомобиля в Челябинской области превысила 400 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в апреле—июне 2023 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, более чем на 27% выросли продажи автомобилей с пробегом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «По данным экспертов, в апреле—июне текущего года продажи на рынке в Челябинской области выросли на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей с пробегом в регионе во втором квартале 2023 года составила 440 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито». В регионе в вышеуказанный период самым высоким спросом пользовались автомобили с пробегом Lada Priora и Lada Granta стоимостью до 1,5 млн рублей. Доля продаж машин составила 3,8% и 3,5%. Также в списке Lada 2114 Samara (2,9%), Lada Kalina и Ford Focus — по 2,7%. В ценовой категории от 1,5 млн до 3 млн рублей самыми популярными подержанными моделями стали Kia Sportage с долей продаж 4,1% в сегменте, Toyota Camry (3,7%) и Hyundai Creta (3,2%).

В Челябинской области в апреле—июне 2023 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, более чем на 27% выросли продажи автомобилей с пробегом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «По данным экспертов, в апреле—июне текущего года продажи на рынке в Челябинской области выросли на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей с пробегом в регионе во втором квартале 2023 года составила 440 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито». В регионе в вышеуказанный период самым высоким спросом пользовались автомобили с пробегом Lada Priora и Lada Granta стоимостью до 1,5 млн рублей. Доля продаж машин составила 3,8% и 3,5%. Также в списке Lada 2114 Samara (2,9%), Lada Kalina и Ford Focus — по 2,7%. В ценовой категории от 1,5 млн до 3 млн рублей самыми популярными подержанными моделями стали Kia Sportage с долей продаж 4,1% в сегменте, Toyota Camry (3,7%) и Hyundai Creta (3,2%).