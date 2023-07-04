Стала известна цель визита британского посла в Екатеринбург

Посол Британии Броннерт уличила британского посла в антироссийских речах в Екатеринбурге

04 июля 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Дебора Броннерт устроила в Екатеринбурге прием по случаю дня рождения короля Карла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт прилетала в июне в Екатеринбург, чтобы устроить прием по случаю дня рождения короля Карла. Попутно она якобы произнесла речь о борьбе с нацизмом в России, пишет в своем telegram-канале соратница журналиста Владимира Соловьева и куратор волонтерской роты по УрФО Екатерина Ипатова. «[Дебора Броннерт] снова на Урале. Но на этот раз госпожа послица уже осмелела: не кидала нам через плечо лживые обвинения в адрес России, не оправдывалась потом через СМИ, а на закрытом приеме толкнула целую речь против борьбы с нацизмом и нашей страны, обвинив Россию в преступлениях против человечества», — пишет Ипатова. Ранее Броннерт прилетала в Екатеринбург в конце 2022 года. Она виделась с советником по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюартом Хэтчем.

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт прилетала в июне в Екатеринбург, чтобы устроить прием по случаю дня рождения короля Карла. Попутно она якобы произнесла речь о борьбе с нацизмом в России, пишет в своем telegram-канале соратница журналиста Владимира Соловьева и куратор волонтерской роты по УрФО Екатерина Ипатова. «[Дебора Броннерт] снова на Урале. Но на этот раз госпожа послица уже осмелела: не кидала нам через плечо лживые обвинения в адрес России, не оправдывалась потом через СМИ, а на закрытом приеме толкнула целую речь против борьбы с нацизмом и нашей страны, обвинив Россию в преступлениях против человечества», — пишет Ипатова. Ранее Броннерт прилетала в Екатеринбург в конце 2022 года. Она виделась с советником по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюартом Хэтчем.