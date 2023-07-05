Жительница Красноярска проведет 17 лет в колонии за попытку убить всех мальчиков в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
Полина Дворкина будет отбывать срок в колонии общего режима Фото:

В марте 2022 года жительница Красноярска Полина Дворкина пыталась убить всех мальчиков в местном детском саду. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Окончательно назначить Дворкиной 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — передает корреспондент. Уточняется, что гособвинение запрашивало срок лишения свободы на два года больше.

Полина Дворкина пришла с ружьем в детский сад Красноярска в конце марта 2022 года под предлогом забрать ребенка во время тихого часа. Сторож и воспитатели заметили оружие. Им удалось обезвредить Дворкину. Позже выяснилось, что женщина убила своего отца в ходе ссоры перед тем, как прийти в детский сад.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В марте 2022 года жительница Красноярска Полина Дворкина пыталась убить всех мальчиков в местном детском саду. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. «Окончательно назначить Дворкиной 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — передает корреспондент. Уточняется, что гособвинение запрашивало срок лишения свободы на два года больше. Полина Дворкина пришла с ружьем в детский сад Красноярска в конце марта 2022 года под предлогом забрать ребенка во время тихого часа. Сторож и воспитатели заметили оружие. Им удалось обезвредить Дворкину. Позже выяснилось, что женщина убила своего отца в ходе ссоры перед тем, как прийти в детский сад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...