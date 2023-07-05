Жительница Красноярска проведет 17 лет в колонии за попытку убить всех мальчиков в детском саду

В марте 2022 года жительница Красноярска Полина Дворкина пыталась убить всех мальчиков в местном детском саду. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Окончательно назначить Дворкиной 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — передает корреспондент. Уточняется, что гособвинение запрашивало срок лишения свободы на два года больше.
Полина Дворкина пришла с ружьем в детский сад Красноярска в конце марта 2022 года под предлогом забрать ребенка во время тихого часа. Сторож и воспитатели заметили оружие. Им удалось обезвредить Дворкину. Позже выяснилось, что женщина убила своего отца в ходе ссоры перед тем, как прийти в детский сад.
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