Свердловский мининвест объяснился за казус с передачей «Екатеринбург-ЭКСПО» туркам

Свердловский мининвест: передача «Екатеринбург-Экспо» туркам не рассматривается
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ИННОПРОМ-2021, третий день. Екатеринбург, екатеринбург экспо
Турецкая компания Nobel Expo хотела взять под управление главную выставочную площадку региона Фото:

Вопрос о передаче МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» под управление турецкой компании Nobel Expo по предложению министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова не рассматривается в правительстве. С коллегами из Турции планируется работать по смежному направлению, сообщили URA.RU в профильном министерстве, отвечая на запрос о планах относительно площадки.

«Тема передачи в управление Nobel Expo „Екатеринбург-ЭКСПО“ не рассматривается. Ведутся переговоры о взаимодействии с компанией в рамках достигнутых ранее договоренностей о развитии российско-турецких отношений в части проведения перекрестных деловых бизнес-миссий», — рассказали в министерстве инвестиций.

Там же напомнили, что в октябре 2022 года АО «Уральский выставочный центр» и Nobel Expo подписали соглашение о проведении в «Екатеринбург-ЭКСПО» выставок для продвижения товаров и услуг турецких компаний. Ранее URA.RU сообщало, что руководителю выставочной площадки Наталье Варламовой пришло письмо от главы Nobel Expo. В нем ее просили прислать документы о финансовом состоянии «ЭКСПО-центра» «в связи с возможной передачей площадки по рекомендации министра инвестиций и развития Вадима Третьякова».

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Вопрос о передаче МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» под управление турецкой компании Nobel Expo по предложению министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова не рассматривается в правительстве. С коллегами из Турции планируется работать по смежному направлению, сообщили URA.RU в профильном министерстве, отвечая на запрос о планах относительно площадки. «Тема передачи в управление Nobel Expo „Екатеринбург-ЭКСПО“ не рассматривается. Ведутся переговоры о взаимодействии с компанией в рамках достигнутых ранее договоренностей о развитии российско-турецких отношений в части проведения перекрестных деловых бизнес-миссий», — рассказали в министерстве инвестиций. Там же напомнили, что в октябре 2022 года АО «Уральский выставочный центр» и Nobel Expo подписали соглашение о проведении в «Екатеринбург-ЭКСПО» выставок для продвижения товаров и услуг турецких компаний. Ранее URA.RU сообщало, что руководителю выставочной площадки Наталье Варламовой пришло письмо от главы Nobel Expo. В нем ее просили прислать документы о финансовом состоянии «ЭКСПО-центра» «в связи с возможной передачей площадки по рекомендации министра инвестиций и развития Вадима Третьякова».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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