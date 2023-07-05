Свердловский мининвест объяснился за казус с передачей «Екатеринбург-ЭКСПО» туркам

Свердловский мининвест: передача «Екатеринбург-Экспо» туркам не рассматривается

Турецкая компания Nobel Expo хотела взять под управление главную выставочную площадку региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вопрос о передаче МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» под управление турецкой компании Nobel Expo по предложению министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова не рассматривается в правительстве. С коллегами из Турции планируется работать по смежному направлению, сообщили URA.RU в профильном министерстве, отвечая на запрос о планах относительно площадки.

«Тема передачи в управление Nobel Expo „Екатеринбург-ЭКСПО“ не рассматривается. Ведутся переговоры о взаимодействии с компанией в рамках достигнутых ранее договоренностей о развитии российско-турецких отношений в части проведения перекрестных деловых бизнес-миссий», — рассказали в министерстве инвестиций.

Там же напомнили, что в октябре 2022 года АО «Уральский выставочный центр» и Nobel Expo подписали соглашение о проведении в «Екатеринбург-ЭКСПО» выставок для продвижения товаров и услуг турецких компаний. Ранее URA.RU сообщало, что руководителю выставочной площадки Наталье Варламовой пришло письмо от главы Nobel Expo. В нем ее просили прислать документы о финансовом состоянии «ЭКСПО-центра» «в связи с возможной передачей площадки по рекомендации министра инвестиций и развития Вадима Третьякова».