Свердловский министр предложил отдать «Екатеринбург-ЭКСПО» туркам

Источник: «Екатеринбург-ЭКСПО» предложили отдать турецким инвесторам

03 июля 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

На «Екатеринбург-ЭКСПО» замахнулась компания, которая организовывает выставки в Турции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В правительстве Свердловской области обсуждают идею министра инвестиций и развития Вадима Третьякова передать главную выставочную площадку региона МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» под управление турецких инвесторов. С таким предложением к «Нобель Экспо» — компании по организации выставок в Турции, якобы обратился сам Третьяков. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве. О предложении Третьякова передать «Екатеринбург-ЭКСПО» туркам его местные коллеги узнали, когда руководителю площадки Наталье Варламовой пришло письмо от главы «Нобель Экспо». В нем ее попросили прислать документы о финансовом состоянии «ЭКСПО-центра» «в связи с возможной передачей площадки по рекомендации министра инвестиций и развития Вадима Третьякова». «Третьяков почему-то решил, что лучшее решение кадрового вопроса в „ЭКСПО“, откуда недавно ушел [Игорь] Данилов, отдать его в управление туркам. Понятно, что никто им ничего отдавать не будет, этот вопрос уже обсудили с начальниками. Но сотрудники площадки, погоны и вышестоящие руководители в шоке», — рассказывает собеседник. URA.RU отправил запрос в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. Ответ ожидается. В конце марта директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов покинул свою должность. Уход он мотивировал тем, что вокруг него ходит много слухов, из-за которых он не хочет нарушать работу команды в преддверии «Иннопрома». До сентября временно исполняющим обязанности директора площадки стала Наталья Варламова, которая ранее занимала должность операционного директора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве Свердловской области обсуждают идею министра инвестиций и развития Вадима Третьякова передать главную выставочную площадку региона МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» под управление турецких инвесторов. С таким предложением к «Нобель Экспо» — компании по организации выставок в Турции, якобы обратился сам Третьяков. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве. О предложении Третьякова передать «Екатеринбург-ЭКСПО» туркам его местные коллеги узнали, когда руководителю площадки Наталье Варламовой пришло письмо от главы «Нобель Экспо». В нем ее попросили прислать документы о финансовом состоянии «ЭКСПО-центра» «в связи с возможной передачей площадки по рекомендации министра инвестиций и развития Вадима Третьякова». «Третьяков почему-то решил, что лучшее решение кадрового вопроса в „ЭКСПО“, откуда недавно ушел [Игорь] Данилов, отдать его в управление туркам. Понятно, что никто им ничего отдавать не будет, этот вопрос уже обсудили с начальниками. Но сотрудники площадки, погоны и вышестоящие руководители в шоке», — рассказывает собеседник. URA.RU отправил запрос в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. Ответ ожидается. В конце марта директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов покинул свою должность. Уход он мотивировал тем, что вокруг него ходит много слухов, из-за которых он не хочет нарушать работу команды в преддверии «Иннопрома». До сентября временно исполняющим обязанности директора площадки стала Наталья Варламова, которая ранее занимала должность операционного директора.