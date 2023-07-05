В небе над ХМАО обнаружили неизвестный беспилотник

В небе над Когалымом (ХМАО) обнаружили неизвестный беспилотник. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Aviaincident.
«05.06.2023 над городом Когалым Ханты-Мансийского округа Тюменской области России пролетело беспилотное воздушное судно. Заявок на ИВП (использование воздушного пространства, прим.ред) в данном районе не поступало, план полета БПЛА не подавался, разрешение на ИВП не выдавалось», — указано в посте.
За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную полицию. В ведомстве сообщили, что к ним заявлений о неизвестном беспилотнике над Когалымом не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте были замечены беспилотники над очистными сооружениями. В районе Заячьего острова неустановленными лицами были запущены три беспилотных летательных аппарата, которые несколько раз пролетели над объектом.
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