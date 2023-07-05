05 июля 2023

В небе над ХМАО обнаружили неизвестный беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
В полицию сообщений о беспилотнике не поступало Фото:

В небе над Когалымом (ХМАО) обнаружили неизвестный беспилотник. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Aviaincident.

«05.06.2023 над городом Когалым Ханты-Мансийского округа Тюменской области России пролетело беспилотное воздушное судно. Заявок на ИВП (использование воздушного пространства, прим.ред) в данном районе не поступало, план полета БПЛА не подавался, разрешение на ИВП не выдавалось», — указано в посте.

За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную полицию. В ведомстве сообщили, что к ним заявлений о неизвестном беспилотнике над Когалымом не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте были замечены беспилотники над очистными сооружениями. В районе Заячьего острова неустановленными лицами были запущены три беспилотных летательных аппарата, которые несколько раз пролетели над объектом.

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В небе над Когалымом (ХМАО) обнаружили неизвестный беспилотник. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Aviaincident. «05.06.2023 над городом Когалым Ханты-Мансийского округа Тюменской области России пролетело беспилотное воздушное судно. Заявок на ИВП (использование воздушного пространства, прим.ред) в данном районе не поступало, план полета БПЛА не подавался, разрешение на ИВП не выдавалось», — указано в посте. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную полицию. В ведомстве сообщили, что к ним заявлений о неизвестном беспилотнике над Когалымом не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте были замечены беспилотники над очистными сооружениями. В районе Заячьего острова неустановленными лицами были запущены три беспилотных летательных аппарата, которые несколько раз пролетели над объектом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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