Главный коммунальщик Сургута переполошился из-за беспилотников над очистными сооружениями

Главный коммунальщик Сургута попросил руководство предприятий усилить меры безопасности из-за неопознанных беспилотников над очистными сооружениями города

Три беспилотника летали над КОС около 40 минут Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сургуте директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев разослал в предприятия города письма с требованием усилить безопасность объектов и пристальней следить за беспилотниками, появляющимися над организациями. Сделано это было после того, как над очистными соображениями города были замечены неустановленные БЛА. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте и передал в редакцию копию письма администрации.

«В районе очистного сооружения канализационных сточных вод (Заячий остров) неустановленными лицами были запущены три беспилотных летательных аппарата (далее БЛА), которые несколько раз пролетели над объектом, меняя высоту и траекторию. Общее время полета ориентировочно составило 40 минут. Предположительно, целью пролета было изучение объекта. Возможно, проводилась фотофиксация мест расположения строений КОС и его инженерных укреплений», — говорится в документе.

Далее чиновник просит руководство предприятий в целях повышения уровня антитеррористической защищенности провести с работниками предприятий дополнительный инструктаж. При этом требует разъяснить, как необходимо действовать в случае обнаружения неустановленных беспилотников.

В администрации Сургута журналисту URA.RU подтвердили информацию о том, что письма отправлялись в организации города. Причину данного действия в администрации объяснили заботой о населении. «В адрес организаций жизнеобеспечения города были направлены рекомендации обеспечить реализацию дополнительных мер, направленных на обеспечение антитеррористических мер безопасности на объектах, в том числе при проведении инструктажей, обращать внимание на порядок действий сотрудников охраны и работников предприятий при обнаружении вблизи охраняемых объектов посторонних лиц, неустановленного транспорта и беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута.

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