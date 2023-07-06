Суд отказался рассматривать иск «Динамо» к сидящему в СИЗО депутату гордумы Челябинска

Челябинский суд отклонил иск «Динамо» к фирме подследственного депутата гордумы Олега Иванова

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов находится в СИЗО по делу об уклонении от налогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области не стал рассматривать иск спортобщества «Динамо» к фирме «АльфаСтрой» депутата гордумы Олега Иванова, который сейчас находится в СИЗО. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Исковое заявление общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» к ООО «АльфаСтрой» оставить без рассмотрения. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в документе.

В решении суда сказано, что в отношении «АльфаСтроя» начата процедура банкротства. В компании уже введено внешнее наблюдение. Так как наблюдение введено до принятия решения по иску «Динамо», то теперь заявления по взысканию долга надо подавать уже в рамках банкротства фирмы, чтобы войти в число кредиторов.

«Динамо» выставляло требования на 3,6 млн рублей. Эту сумму спортобщество пыталась взыскать на недоделки при строительстве нового здания спортклуба «Динамо» в Челябинске. Возведением объекта занималась фирма Иванова.

Внешнее наблюдение на фирме «Альфастрой» введено по иску налоговиков. Долги компании перед ФНС превысили 825 млн рублей. По требованию кредиторов суд арестовал недвижимость, автомобили и денежные средства Иванова, оформленные на «АльфаСтрой». Сам Иванов находится в СИЗО, обвиняется в подделке документов и уходе от налогов. В подделке документов также обвиняется его супруга Татьяна Завгородняя, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.