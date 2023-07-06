Ритуальные услуги в России сделают прозрачными

«Известия»: в РФ появятся реестры организаций, имеющих право на ритуальные услуги

07 июля 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

До 1 сентября в субъектах РФ появятся реестры организаций, оказывающих ритуальные услуги Фото: Сергей Русанов © URA.RU До 1 сентября каждый субъект России создаст реестр организаций, которые вправе оказывать ритуальные услуги. Эта информация будет доступна на государственных сайтах с указанием стоимости, поделились планами источники в Минцифры РФ и подтвердили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «В регионах России до 1 сентября должны появиться реестры организаций и предпринимателей, которые будут иметь право на оказание ритуальных услуг и похорон. Они должны быть размещены на сайтах государственной и муниципальной власти», — пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минцифры и в ФАС. Как пишет газета, в ФАС считают, что такой механизм работы позволит повысить прозрачность и информированность граждан о таких услугах. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что вводить госрегулирование цен на ритуальные услуги не предполагается, так как это противоречит национальному плану. В мае стало известно, что российские «ритуальщики» повысили цены на услуги в два раза. По данным Росстата, с января 2022 года по апрель 2023 года средняя стоимость ритуальных услуг увеличилась в среднем на 30—50%, напоминает телеканал 360.

До 1 сентября каждый субъект России создаст реестр организаций, которые вправе оказывать ритуальные услуги. Эта информация будет доступна на государственных сайтах с указанием стоимости, поделились планами источники в Минцифры РФ и подтвердили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «В регионах России до 1 сентября должны появиться реестры организаций и предпринимателей, которые будут иметь право на оказание ритуальных услуг и похорон. Они должны быть размещены на сайтах государственной и муниципальной власти», — пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минцифры и в ФАС. Как пишет газета, в ФАС считают, что такой механизм работы позволит повысить прозрачность и информированность граждан о таких услугах. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что вводить госрегулирование цен на ритуальные услуги не предполагается, так как это противоречит национальному плану. В мае стало известно, что российские «ритуальщики» повысили цены на услуги в два раза. По данным Росстата, с января 2022 года по апрель 2023 года средняя стоимость ритуальных услуг увеличилась в среднем на 30—50%, напоминает телеканал 360.