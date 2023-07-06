06 июля 2023

Ритуальные услуги в России сделают прозрачными

«Известия»: в РФ появятся реестры организаций, имеющих право на ритуальные услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Александром Шицыным. Пермь, венки, ритуальные услуги, катафалк, похороны
До 1 сентября в субъектах РФ появятся реестры организаций, оказывающих ритуальные услуги Фото:

До 1 сентября каждый субъект России создаст реестр организаций, которые вправе оказывать ритуальные услуги. Эта информация будет доступна на государственных сайтах с указанием стоимости, поделились планами источники в Минцифры РФ и подтвердили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«В регионах России до 1 сентября должны появиться реестры организаций и предпринимателей, которые будут иметь право на оказание ритуальных услуг и похорон. Они должны быть размещены на сайтах государственной и муниципальной власти», — пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минцифры и в ФАС.

Как пишет газета, в ФАС считают, что такой механизм работы позволит повысить прозрачность и информированность граждан о таких услугах. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что вводить госрегулирование цен на ритуальные услуги не предполагается, так как это противоречит национальному плану.

В мае стало известно, что российские «ритуальщики» повысили цены на услуги в два раза. По данным Росстата, с января 2022 года по апрель 2023 года средняя стоимость ритуальных услуг увеличилась в среднем на 30—50%, напоминает телеканал 360.

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До 1 сентября каждый субъект России создаст реестр организаций, которые вправе оказывать ритуальные услуги. Эта информация будет доступна на государственных сайтах с указанием стоимости, поделились планами источники в Минцифры РФ и подтвердили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «В регионах России до 1 сентября должны появиться реестры организаций и предпринимателей, которые будут иметь право на оказание ритуальных услуг и похорон. Они должны быть размещены на сайтах государственной и муниципальной власти», — пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минцифры и в ФАС. Как пишет газета, в ФАС считают, что такой механизм работы позволит повысить прозрачность и информированность граждан о таких услугах. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что вводить госрегулирование цен на ритуальные услуги не предполагается, так как это противоречит национальному плану. В мае стало известно, что российские «ритуальщики» повысили цены на услуги в два раза. По данным Росстата, с января 2022 года по апрель 2023 года средняя стоимость ритуальных услуг увеличилась в среднем на 30—50%, напоминает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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