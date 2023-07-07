Текслер посетил Троицк с рабочим визитом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил организовать прогулки на пароходах по реке Уй 7 июля во время своей рабочей поездки в Троицк. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Думаем и о туристическом развитии реки Уй. Например, прогулки на речном пароходе — места здесь очень красивые», — написал Текслер в своем telegram-канале.

В Троицке губернатор проконтролировал выполнение поручений. Он отметил, что город стал комфортнее для жителей, интереснее для туристов. Завершена реконструкция парка имени Томина, началась работа над набережной реки Уй. Кроме того, Текслер прокатился на лодке по реке.