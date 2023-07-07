Челябинский губернатор предложил организовать катание на пароходах в Троицке. Видео

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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, текслер алексей
Текслер посетил Троицк с рабочим визитом Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил организовать прогулки на пароходах по реке Уй 7 июля во время своей рабочей поездки в Троицк. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Думаем и о туристическом развитии реки Уй. Например, прогулки на речном пароходе — места здесь очень красивые», — написал Текслер в своем telegram-канале.

В Троицке губернатор проконтролировал выполнение поручений. Он отметил, что город стал комфортнее для жителей, интереснее для туристов. Завершена реконструкция парка имени Томина, началась работа над набережной реки Уй. Кроме того, Текслер прокатился на лодке по реке.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил организовать прогулки на пароходах по реке Уй 7 июля во время своей рабочей поездки в Троицк. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Думаем и о туристическом развитии реки Уй. Например, прогулки на речном пароходе — места здесь очень красивые», — написал Текслер в своем telegram-канале. В Троицке губернатор проконтролировал выполнение поручений. Он отметил, что город стал комфортнее для жителей, интереснее для туристов. Завершена реконструкция парка имени Томина, началась работа над набережной реки Уй. Кроме того, Текслер прокатился на лодке по реке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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