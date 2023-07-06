Власти Сургута начали охоту на вандалов с помощью умных камер

Из 75 остановок 45 находятся под видеонаблюдением Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Сургута начали охоту за вандалами, портящими остановочные павильоны. Для поиска злоумышленников в городке увеличат количество камер видеонаблюдения, сообщил URA.RU заместитель начальника контрольного управления администрации города Максим Салий.

«На остановках с органическим стеклом (пластиковое) при удалении надписей и рисунков растворителем они теряют прозрачность. Соответственно, нужна их замена. Это существенный ущерб для бюджета города. Есть поручение главы города Андрея Филатова, и мы, чтобы его исполнить, усиливаем работу с полицией. Также будет увеличено количество камер с системой распознавания лиц. Также некоторые службы в администрации города усилят мониторинг с камер наблюдения и будут больше подавать обращений в полицию», — сообщил Салий.

Сейчас в городе под наблюдением находятся 45 остановочных павильонов из 75. «Не так много осталось оборудовать камерами. Главное, чтобы оборудование было современным, с распознаванием лиц, а также интегрировано с базой полиции. Надеюсь, технологии нам помогут. Хочу сразу предупредить жителей, что такие игры могут закончиться не только штрафом, но и уголовной статьей с арестом до трех месяцев», — добавил Салий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте вандалы испортили буддийские реликвии. Они измяли ударами кулаков молитвенные барабаны, расположенные на территории Центра буддизма.