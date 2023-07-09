В Пермском крае скончался депутат окружной думы

Руководитель одного из направлений «Уралкалия» Сергей Габов скончался на 58-м году жизни

Сергей Габов трижды был избран депутатом думы Соликамского ГО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае на 58-м году жизни скончался депутат думы Соликамского городского округа Сергей Габов. Также он занимал должность руководителя направления по работе с опасными производственными объектами в ПАО «Уралкалий». О смерти Габова сообщила пресс-служба думы.

«На 58-м году жизни, 9 июля, скоропостижно скончался депутат думы Соликамского городского округа Сергей Габов. Он был руководителем направления по работе с опасными производственными объектами СКРУ-2 ПАО „Уралкалий“. Сергей Владимирович был надежным, пользовался уважением среди коллег и знал цену дружбе», — сообщили в официальной группе думы в соцсети «ВКонтакте».

Жители Соликамского городского округа трижды выбирали Габова депутатом думы. «Светлая память о Сергее Владимировиче навсегда останется в сердцах земляков. Выражаем соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами», — написано в посте.