09 июля 2023
08 июля 2023
07 июля 2023

В Пермском крае скончался депутат окружной думы

Руководитель одного из направлений «Уралкалия» Сергей Габов скончался на 58-м году жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновник, заседание, заседание глав, депутат
Сергей Габов трижды был избран депутатом думы Соликамского ГО Фото:

В Пермском крае на 58-м году жизни скончался депутат думы Соликамского городского округа Сергей Габов. Также он занимал должность руководителя направления по работе с опасными производственными объектами в ПАО «Уралкалий». О смерти Габова сообщила пресс-служба думы.

«На 58-м году жизни, 9 июля, скоропостижно скончался депутат думы Соликамского городского округа Сергей Габов. Он был руководителем направления по работе с опасными производственными объектами СКРУ-2 ПАО „Уралкалий“. Сергей Владимирович был надежным, пользовался уважением среди коллег и знал цену дружбе», — сообщили в официальной группе думы в соцсети «ВКонтакте».

Жители Соликамского городского округа трижды выбирали Габова депутатом думы. «Светлая память о Сергее Владимировиче навсегда останется в сердцах земляков. Выражаем соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами», — написано в посте.

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В Пермском крае на 58-м году жизни скончался депутат думы Соликамского городского округа Сергей Габов. Также он занимал должность руководителя направления по работе с опасными производственными объектами в ПАО «Уралкалий». О смерти Габова сообщила пресс-служба думы. «На 58-м году жизни, 9 июля, скоропостижно скончался депутат думы Соликамского городского округа Сергей Габов. Он был руководителем направления по работе с опасными производственными объектами СКРУ-2 ПАО „Уралкалий“. Сергей Владимирович был надежным, пользовался уважением среди коллег и знал цену дружбе», — сообщили в официальной группе думы в соцсети «ВКонтакте». Жители Соликамского городского округа трижды выбирали Габова депутатом думы. «Светлая память о Сергее Владимировиче навсегда останется в сердцах земляков. Выражаем соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами», — написано в посте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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