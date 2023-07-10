Продукцией пермского завода заинтересовался международный горнодобывающий холдинг

Пермское ОАО «Александровский машиностроительный завод» планирует поставлять горно-шахтное оборудование на объекты международного металлургического и горнодобывающего холдинга «Евраз». Предварительные договоренности были достигнуты на главной российской промышленной выставке «Иннопром-2023».
«Рассчитываем, что в ближайшие два месяца делегация холдинга „Евраз“ посетит площадку в Александровске. И компании идут к тому, чтобы продукция Александровского машзавода поставлялась для карьеров и шахт компании „Евраз“. Будем всячески этому способствовать», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью телеканалу «РБК-Пермь».
На объединенном стенде Пермского края свою продукцию представили 15 предприятий региона. URA.RU следит и рассказывает о происходящем на выставке «Иннопром» в онлайн-трансляции.
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