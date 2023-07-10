В Копейске грудной ребенок утонул в ванной

11 июля 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Мать не уследила за ребенком во время купания в ванной Фото: Анна Майорова © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 5-месячный ребенок утонул в ванной. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мать младенца уже задержана. «Инцидент произошел в поселке Старокамышинск. Молодая мама не уследила за ребенком. В итоге он утонул в ванной во время купания», — рассказал источник. По данным URA.RU, мальчик родился в конце февраля. Мать ребенка задержали сотрудники ПДН. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 5-месячный ребенок утонул в ванной. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мать младенца уже задержана. «Инцидент произошел в поселке Старокамышинск. Молодая мама не уследила за ребенком. В итоге он утонул в ванной во время купания», — рассказал источник. По данным URA.RU, мальчик родился в конце февраля. Мать ребенка задержали сотрудники ПДН. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.