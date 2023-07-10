10 июля 2023

В Копейске грудной ребенок утонул в ванной

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Мать не уследила за ребенком во время купания в ванной Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 5-месячный ребенок утонул в ванной. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мать младенца уже задержана.

«Инцидент произошел в поселке Старокамышинск. Молодая мама не уследила за ребенком. В итоге он утонул в ванной во время купания», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мальчик родился в конце февраля. Мать ребенка задержали сотрудники ПДН. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 5-месячный ребенок утонул в ванной. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мать младенца уже задержана. «Инцидент произошел в поселке Старокамышинск. Молодая мама не уследила за ребенком. В итоге он утонул в ванной во время купания», — рассказал источник. По данным URA.RU, мальчик родился в конце февраля. Мать ребенка задержали сотрудники ПДН. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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